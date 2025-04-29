全數越界！中國27架次軍機擾台 配合軍艦於我西南蠢動

中國殲-10戰鬥機。（美聯社檔案照）〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（29日）上午表示，昨天上午6時至今日上午6時間，國軍偵獲中國解放軍各型主、輔戰機及無人機共27架次、軍艦9艘及公務船1艘，在台海周邊活動，其中全數軍機逾越台灣海峽中線，進入我北部及西南空域。

據國防部公布示意圖，昨日解放軍在不同時段進行兩波次擾台行動。第一波於上午9時25分至11時30分，有2架次主戰機逾越海峽中線，進入台灣北部空域；第二波從上午6時30分至晚上8時55分，共出動25架次主、輔戰機、無人機及直升機，在我西南空域防空識別區內活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。



菲美今年度「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍事演習自4月21日開始，將持續至5月9日，參與人數規模達1.8萬人。國防院學者蘇紫雲日前受訪指出，中國在我國本島西南方海域軍事活動頻繁，對菲美軍演的「反介入」針對性強烈。中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

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