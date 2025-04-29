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羅馬尼亞擴充愛國者三型防空系統 我數百枚愛三增程彈今年到貨

2025/04/29 11:13

圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）發射瞬間。（美軍DVIDS網站）圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）發射瞬間。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）28日公告，美國國務院現已同意出售羅馬尼亞愛國者三型防空系統，是該國近十年來向美購得的第八套同型裝備；但與前次採購不同的是，這次軍售首度搭配愛三增程型（PAC-3 MSE）飛彈發射器轉換套件，保留升級彈性；另一方面，我國向美採購的愛三增程型飛彈預計今年到貨，強化空防效率。

美國安合局當地時間28日公告指出，羅馬尼亞這次向美採購愛三系統雷達組，屬於更新與擴充裝備，包含第三版改進型（Configuration 3+ Increment 3）的AN/MPQ-65雷達、AN/MSQ-132接戰控制站（ECS），2輛M903發射車，以及為指揮中心供電的柴油發電機組（EPP III）；這次軍購還有愛三增程型飛彈的發射車轉換套件（launcher coversion kit），總金額達2.8億美元（約新台幣89.26億元）。

圖為羅馬尼亞於2020年接收的首套愛三防空系統。（羅馬尼亞國防部官方X帳號）圖為羅馬尼亞於2020年接收的首套愛三防空系統。（羅馬尼亞國防部官方X帳號）

羅馬尼亞最早在2017年首度獲美同意，採購愛國者三型飛彈系統，根據美國安合局公開紀錄，該國當年一共採購7套同型裝備，並買入56枚MIM-104E愛國者二型導引增強版飛彈（GEM-T）、168枚愛三增程型飛彈；如今，羅馬尼亞透過二度採購，擴充雷達、發射車與系統發射能力，使其接戰射高可超過45公里，有效提升其先進空防效能。

與此同時，我國為肆應中國的空中威脅，先前向美國增購數百枚愛三增程型飛彈，預計今、明（2026）兩年分批交付完畢，且空軍防空暨飛彈指揮部也正對第四支愛國者營進行先期規劃工作。隨著愛國者升級、新彈到貨，未來將搭配新獲的「先進地對空飛彈系統」（NASAMS），厚實整體防空戰力。

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