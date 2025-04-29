自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

希臘學以色列「鐵穹」防禦系統 本土版將命名「阿基里斯」

2025/04/29 11:16

圖為以色列「鐵穹」防空系統攔截敵軍的飛彈、火箭彈。（法新社檔案照）圖為以色列「鐵穹」防空系統攔截敵軍的飛彈、火箭彈。（法新社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼美國和土耳其之後，希臘近日也宣布將參考以色列，開始建構自家的整合式防空體系，並將命名為「阿基里斯之盾」，列為該國軍事現代化的核心項目，以便在愛琴海的賽普勒斯問題中，能有實力與土耳其對峙。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，希臘國防部長登迪亞斯（Nikos Dendias）近日宣布將打造自家的整合式防空系統「阿基里斯之盾」，將具備防空、反無人機、反飛彈、反艦和反潛能力，也因此該系統也會整合進希臘軍艦和戰機中，能從國土防衛任務擴展到更遠的作戰距離。

報導指出，雅典當局預計將投資28億歐元（約新台幣1030億元）進行開發工作，預計讓系統能在2027年開始服役。

這個消息最早出現於去年10月，當時雅典當局據稱已開始與以色列商談，讓拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael），為希臘量身打造專屬的鐵穹防空系統，不過，目前也不排除採購其他系統的可能性，包括希臘已經參與由德國領銜開發的「天盾」（Sky Shield）防空體系等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中