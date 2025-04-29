希臘學以色列「鐵穹」防禦系統 本土版將命名「阿基里斯」

圖為以色列「鐵穹」防空系統攔截敵軍的飛彈、火箭彈。（法新社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼美國和土耳其之後，希臘近日也宣布將參考以色列，開始建構自家的整合式防空體系，並將命名為「阿基里斯之盾」，列為該國軍事現代化的核心項目，以便在愛琴海的賽普勒斯問題中，能有實力與土耳其對峙。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，希臘國防部長登迪亞斯（Nikos Dendias）近日宣布將打造自家的整合式防空系統「阿基里斯之盾」，將具備防空、反無人機、反飛彈、反艦和反潛能力，也因此該系統也會整合進希臘軍艦和戰機中，能從國土防衛任務擴展到更遠的作戰距離。

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報導指出，雅典當局預計將投資28億歐元（約新台幣1030億元）進行開發工作，預計讓系統能在2027年開始服役。

這個消息最早出現於去年10月，當時雅典當局據稱已開始與以色列商談，讓拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael），為希臘量身打造專屬的鐵穹防空系統，不過，目前也不排除採購其他系統的可能性，包括希臘已經參與由德國領銜開發的「天盾」（Sky Shield）防空體系等。

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