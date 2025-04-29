日空自測試20式步槍 槍身還刻櫻花造型很吸睛

日本航空自衛隊25日宣布，茨城縣百里基地的基地警備教導隊已接收首批20式步槍，並展開一系列測試評估，為取代現役89式步槍。（圖取自X@jasdf_hyakuri）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本航空自衛隊25日宣布，茨城縣百里基地的基地警備教導隊已接收首批20式步槍，並展開一系列測試評估，為取代現役89式步槍，提升空自現代化戰力鋪路。該槍符合自衛隊的離島防衛目標，即使接觸海水也不易生鏽，且能迅速排出水分。

日本空自百里基地25日在社群平臺「X」發文，展示基地警備教導隊接收的新步槍，並表示，空自正對20式步槍進行多項測試，為後續擴大配發，取代89式步槍作準備。值得一提的是，百里基地特別公布序號「A00001」的步槍，槍身外觀還增加櫻花搭配翅膀的標誌。

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軍聞網站「Defence Blog」報導，20式步槍由日本輕兵器製造商豐和工業（HOWA）研製，採用5.56公厘口徑北約標準彈，槍重約3.5公斤，整合可調式折疊槍托、可拆式摺疊式機械瞄具等近年主流槍械設計。



相較89式步槍，20式步槍槍管較短，且機械可靠性、防水性等性能指標均提升，前槍身下方還可加裝戰術握把，有助增加射擊穩定度。另一特色是槍身側面也整合戰術滑軌，可視需求加裝光學瞄具、槍燈等配件，具備極佳彈性。

報導指出，為適合西南諸島作戰環境，20式步槍提升防水性能，以適應兩棲任務。它採用短行程活塞系統並與STANAG彈匣相容，確保與盟軍的互通性。與89式步槍不同之處在於，20式取消三連發模式，以追求簡單性和可靠性，並藉鑑HK416等步槍特點，強化人體工學。

序號「A00001」的20式步槍，槍身外觀還增加櫻花搭配翅膀的標誌。（圖取自X@jasdf_hyakuri）

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