F-15金實在！美加碼1000億元加速F-15EX量產、阻止F-15E退役

國會規劃再加碼投注31億元（約1000億新台幣）全力支持F-15EX擴大量產，是空軍戰術機隊資助的大贏家，並額外規劃1.27億美元（約新台幣41億元）阻止F-15E退役。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕儘管美國下一代戰機、轟炸機計畫持續推進，但美國國會現階段仍視F-15系列戰機為最經濟實惠的選項；據外媒報導，美國國會在推動最新國防法案時，規劃再加碼72億美元（約新台幣2327億元）預算，專門用於戰術機隊的採購與現代化，其中投注31億元（約新台幣1000億元）全力支持F-15EX擴大量產，並額外撥出預算阻止F-15E退役。

根據軍聞網站《THE WAR ZONE》報導，美國參、眾兩院的共和黨議員正推動新一輪國防法案，擬額外投入高達1500億美元（約新台幣4.8兆元）預算用於國防領域，當中規劃72億美元專門用於戰術航空戰力的採購與現代化升級，其中，又以F-15EX「鷹II式」為最大贏家，獲得的31億美元加碼「用於提高產量」。

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雖然相關法案通過機會甚高，但目前尚未送交眾議院預算委員會，民主黨議員也有機會進行修正。

目前尚不清楚這筆經費是否用於增加新的訂單，或是僅加速現有訂單生產速度。美國空軍預計採購可滿足5個作戰隊使用的98架F-15EX，每個作戰隊至少編制18架機，若再以每架約9000至9500萬美元（約新台幣29億元至30.7億元）的單價估算，31億美元理論上足以添購32至34架；不過美軍日前規劃，F-15EX的總採購數不超過144架。此外，若要增加相對應的人員配套與地面基礎建設，相關預算須另案編列。

目前尚不清楚美國國會預劃的經費，是否用於增加F-15EX的新訂單，或是僅在現有的訂單上加速生產。若為前者，31億美元理論上足以再添購32至34架機。（圖片擷取自DVIDS）

此外，相關預算法案另規劃了約1.27億美元（約新台幣41億元）用於維持現役F-15E「攻擊鷹」機隊，防止其提前退役，至少確保其能服役至2027年10月1日。根據美軍規劃，最可能被優先汰除的F-15E戰機，為搭載舊型普惠F100-PW-220E發動機的機體；其餘的99架現役戰機，則配備性能更強的F100-PW-229發動機。

然而，美軍立場與國會並不一致，空軍希望逐步退役部分老舊的F-15E戰機，以釋出資源投入未來戰力建構計畫；美國國會則認為，F-15EX定位為單座空優戰機，無法直接取代作為空軍打擊骨幹的雙座F-15E，因此調整預算力阻該型機退役。

美國國會規劃的相關法案，另納入約1.27億美元（約41億新台幣）用於維持現役F-15E「攻擊鷹」機隊，防止其提前退役。因為美國國會並不認為F-15EX能直接取代作為空軍打擊骨幹的F-15E。（圖片擷取自DVIDS）

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