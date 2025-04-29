怎麼又是你？「杜魯門號」三年內發生2起落海、1次誤擊、1次撞船

美軍「杜魯門號」航艦自1998年服役至今發生了5起事故，一共發生了3起艦載機落海、1起戰機遭誤擊損失，以及1起年初的碰撞事故，共造成3名機組員殉職。（圖片擷取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍「杜魯門號」航空母艦今年2月才剛發生與商船碰撞受損事故，28日又再發生昂貴的艦載機墜海意外，1架F/A-18戰機於拖帶期間，因船艦急轉彎而滑入海中；這是杜魯門號航艦自1998年服役至今發生的第5起事故，該艦服役至今，一共發生了3起艦載機落海、1起戰機遭誤擊，以及1起碰撞事故，造成3名機組員殉職。

「杜魯門號」（USS Harry S. Truman CVN-75）作為尼米茲級核動力航空母艦的8號艦，1998年正式服役，活躍於中東及歐洲地區，而其服役的第一個10年間，幾乎無重大事故紀錄；然而，該艦在近3年之內，卻一口氣發生了4起重大事故，不斷造成財產重大損失，同時也暴露了美國作戰操作時的潛在問題。

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「杜魯門號」事故一覽表。（劉宇捷編輯）

該艦第一起重大事故發生在2007年8月15日晚間11點，一架隸屬VAW-120中隊的E-2C預警機自艦上起飛後，因攻角指示器（angle-of-attack indicator）讀數異常，隨即墜入海中，造成機上3名機組員全數罹難，這也是「杜魯門號」唯一的致命意外。這起事故凸顯了艦上早期預警系統飛安風險，也促使海軍後續調整訓練與檢修程序。

2022年7月，「杜魯門號」在地中海進行補給期間，遭遇突如其來的強風巨浪，一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰機，連同飛行甲板設備被吹落海中，所幸未造成人員傷亡，該機於數個月後從水深約9500英尺處成功打撈。

杜魯門號2024年進入紅海地區後，事故更加頻繁。同年12月22日，一架F/A-18F執行對胡塞武裝空襲任務時，竟遭同個打擊群的提康德羅加級巡洋艦「蓋茨堡號」（USS Gettysburg）誤擊，2名飛行員雖成功彈射，仍有一人受到輕傷。事後，美國海軍承認識別與指揮鏈出現溝通失誤，啟動相關檢討程序。

不久後的2025年2月，「杜魯門號」在埃及塞得港外進行航道轉向時，與一艘巴拿馬籍貨輪擦撞，雖未造成人員傷亡，但艦長史諾登（Dave Snowden）因此遭美軍革職，航艦也隨即至希臘，針對艦艉受損部分完成緊急修復，並於1週後重新投入戰鬥。

2025年2月，「杜魯門號」在埃及塞得港外進行航道轉向時，與一艘巴拿馬籍貨輪擦撞。圖中可見船艉撕裂受損。（美聯社資料照）

如今，杜魯門號4月28日於紅海作業時，艦體突然急轉彎，導致一架正在拖行作業中的F/A-18E戰機與拖車，一同滑落飛行甲板墜海，相關地勤人員「立即採取行動」避開但受到輕傷。根據美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）資料，一架F/A-18超級大黃蜂戰機的造價，估計約為6740萬美元（約合新台幣21.8億元）。

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