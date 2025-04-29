憶30年前台海危機緊張時 前陸軍副司令賀政：都要睡在據點裡

前陸軍副司令賀政。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕1995、1996年台海飛彈危機將於今年屆滿30周年，對於走過那段緊張往事的老將，皆是段刻骨銘心的回憶。曾任陸軍副司令、金防部指揮官的退役中將賀政，近期接受退輔會《榮光雙周刊》專訪回憶，當時他在馬祖當營長，戰備壓力很大，最緊張之時甚至都要睡在據點裡。但在敵情威脅下，深刻感受到官兵毫不畏苦及訓練扎實，並以身為軍人為榮。

賀政為陸軍官校74年班畢業，他曾任東引指揮部少將指揮官、花防部、陸軍教準部、金防部中將指揮官，最後官拜陸軍中將副司令，2022年退伍後，擔任大南汽車董事長迄今。他在外島服役經驗豐富，且在2018年擔任花防部指揮官期間，率眾投入當年2月6日花蓮大地震救災工作，近期則接受退輔會《榮光雙周刊》專訪，暢談服役經歷與台海危機的見聞與體悟。



台海飛彈危機自1995年7月爆發，直到1996年3月局勢才趨於緩和。當時，中國解放軍二度向台灣周遭海域發射飛彈，美國派2個航空母艦戰鬥群接近台海待命，國軍駐守於本島、外離島的部隊無不繃緊神經。

賀政表示，他民國84年（1995年）在馬祖當營長，不久就碰到1996年台海飛彈危機，當時戰備壓力很大，最緊張的時候甚至都要睡在據點裡。他回憶，有一次在馬祖實施據點、沃口防護射擊，只見密密麻麻的火網，非常壯觀。

請繼續往下閱讀...

台海飛彈危機期間，前參謀總長羅本立一級上將多次前往外島巡視。（取自國防部發言人臉書）賀政表示，當時在有敵情威脅下，深刻感受到官兵毫不畏苦及訓練扎實，並以身為軍人為榮。

賀政也回憶早期在金門當上尉連長時的經歷，當時，他所率部隊駐守在金門翟山，因前總統蔣經國逝世，戰備非常緊張，時有共軍接近海岸據點騷擾，「我們會真槍實彈驅離，包括步、機槍、照明彈都用上了，印象深刻」。

賀政表示，第一次到金門當連長，適逢蔣經國逝世，在馬祖任營長又經歷台海飛彈危機，這都是難得的機緣與考驗。他認為，身為軍人，尤其是主官，必須肩負起應有的責任，勇於作為並屏衛疆土。他在外島擔任指揮官期間，大部分時間都在島上，只有返台向上級述職時，才配合返家探視休假，別有一番享受孤獨人生的經驗，當然，這也需要家人支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法