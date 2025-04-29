美脫離中程飛彈條約 將斥資200億研發新型彈道飛彈

圖為美國陸軍宣布計劃開發的PrSM。（圖取自洛克希德馬丁）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國在2019年、總統川普第一任期時退出《中程飛彈條約》，在川普第二任期之際，美國更決定發展新式中程彈道飛彈，在眾議院共和黨版本的明年1500億美元預算提案之中，美國陸軍有6.4億美元（約新台幣206.5億元）可用於研發新型中程彈道飛彈（MRBM）。

軍聞網站「The War Zone」報導，美國參、眾兩院的共和黨議員，正推動新一輪國防法案，擬額外投入高達1500億美元（約新台幣4.8兆元）預算用於國防領域，其中規劃6.4億美元研發新型中程彈道飛彈（MRBM）。

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根據相關提案細節，新型中程彈道飛彈研發工作，包括1.75億美元用於擴大陸軍下一代中程彈道飛彈的生產能力、5000萬美元用於加速陸軍下一代中程反艦彈道飛彈的研發、1.14億美元用於生產陸軍下一代中程彈道飛彈，以及3億美元用於生產陸軍中程彈道飛彈。

報導指出，該法案可能是美國陸軍正在研究的精準打擊飛彈（PrSM）增程版本，但也可能是一種新的設計。

中程彈道飛彈（MRBM）最大射程在1000至3000公里之間，美國自1991年攜帶核武的「潘興 II」型飛彈退役以來，就不再擁有任何中程彈道飛彈。此外，根據《中程飛彈條約》（INF），1988年至2019年間，美俄都被禁止研發、部署最大射程在500至5500公里間，可攜掛核子或常規武器的陸基彈道飛彈。

而目前美國陸軍宣布計劃開發的PrSM增程型，使其能夠打擊至少1000公里外的目標，可進入MRBM射程。目前它們分別被稱為批次4和批次5版本。美國也正在開發基於基礎PrSM短程彈道飛彈的「批次2型」反艦飛彈，但配備新型導引段，這種飛彈的原型去年測試時，已成功打擊一艘作為目標的移動艦艇。PrSM計畫的批次3型，置重點於增加飛彈有效酬載，可能包括大量遊蕩彈藥。

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