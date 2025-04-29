學者：克里米亞若被割讓 等於打開掠奪領土「潘朵拉魔盒」

克里米亞當前被俄軍佔領，圖為當地行人走過一個刊有俄羅斯總統普廷的廣告招牌。（路透）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕儘管烏克蘭總統反對，美國總統川普近日稱，他相信澤倫斯基已準備好放棄克里米亞。學者憂心，若烏克蘭被迫「割讓」克里米亞給俄羅斯，將顛覆國際法保障的禁止透過戰爭掠奪領土的國際秩序，美國也將踐踏自己制定拒絕武力併吞的準則，更可怕的是，這會開創一個先例，鼓勵其他國家如中國，擴大現有領土邊界。

《法國國際廣播電台》報導，克里姆林宮宣稱烏克蘭放棄克里米亞以及其他俄佔地區是俄烏談判的先決條件。對此，國際法專家普遍認為，克里米亞若被承認屬於俄羅斯，等於顛覆了聯合國創建時奠定的國際秩序。1945年奠定的國際法建立在禁止戰爭侵略和人民自決兩大原則之上。

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得益於此，國際法保證了二戰後80年沒有發生任何一起一國透過戰爭掠奪擴大本國領土的案例。

法國國際關係研究所的特南鮑姆（Elie Tenenbaum）指出，強迫烏克蘭放棄克里米亞，等於「征服權的回歸」。

專家認為，美國於1932年制定了拒絕承認使用武力吞併準則，如果華盛頓承認俄羅斯對克里米亞擁有主權，等於踐踏了這一準則。

德國馬克斯普朗克研究所（ Max Planck Institute）教授埃珀林（Michel Eperling）說，「看看非洲和中東畫定的邊界，以及歐洲存遺的邊界爭端，開創這一先例可能會對世界和平造成極其不穩定甚至災難性的後果。」

據報導，原則上，所有被迫簽署的割讓領土的條約都是無效的。烏克蘭可以以此為依據，否定所有迫使其與俄羅斯簽訂的條約有效。

另一種狀況，如果基輔與莫斯科簽訂了割讓領土條約，必須要修憲確認，而且，割讓克里米亞還必須經過全民公決才能生效。如果烏克蘭人民表決通過，各國將視這一表決是否受到強迫而確定是否承認或不承認克里米亞歸屬俄羅斯。

法國西布列塔尼大學教授瑪麗認為，如果同意割讓克里米亞，將向俄羅斯等國發出一個危險信號，俄羅斯可能會尋求承認其對其他領土的佔領，而其他國家如中國對某些領土也存在著主權要求。

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