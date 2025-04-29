老大歸隊！法「戴高樂號」航艦結束5個月印太部署返國

法國戴高樂號航艦打擊群返回土倫港，結束為期5個月的「克里蒙梭25」演練。（取自法國海軍官方臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕法國海軍「戴高樂號」航空母艦打擊群近期完成為期5個月、橫跨地中海與印太地區的「克里蒙梭25」（CLEMENCEAU 25）部署任務，於4月25日順利返回法國母港土倫海軍基地。這次部署除強化法國與盟國在印太的聯合行動能力，也展現法國維護國際航行自由的堅定承諾。

根據外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）28日報導，法國海軍「克里蒙梭25」任務以航空母艦戴高樂號為首，另有3艘水面作戰艦、「賈克．夏瓦利耶號」補給艦，以及與一艘核動力攻擊潛艦陪同。「克里蒙梭25」的活動範圍橫跨地中海、中東與印太地區，進行多項聯合演訓，任務內容涵蓋情報收集、海空協調、補給行動與高強度對抗演練。

法國戴高樂號航艦打擊群返回土倫港。（取自法國海軍官方臉書）「克里蒙梭25」部署重點之一，是與澳洲、美國、日本、印度、新加坡等20個國家進行聯合演訓，包含今年1月於馬六甲海峽、巽他海峽、龍目海峽舉行的「拉佩魯茲25」（La Perouse 25）多國海上安全演習；與澳洲皇家空軍在達爾文基地展開的空中作戰訓練，艦載「飆風」戰機首度跨越印尼進行長程部署，與澳軍F-35戰機進行模擬空戰。

法國戴高樂號航艦打擊群返回土倫港，受到熱烈歡迎。（取自法國海軍官方臉書）另一次重大演練為2月舉行、由美、日、法3國共同參與的太平洋斯特勒（PACIFIC STELLER）聯合演訓，這次動員超過100架艦載機，展現高度協同作戰能力。隨後，戴高樂號3月與印度海軍共同實施第42屆「瓦魯納」（VARUNA）演習，印度新服役的「維克蘭特號」航空母艦首次參與這項演訓。

「戴高樂號」與「賈克．夏瓦利耶號」在「克里蒙梭25」任務期間，曾停靠印尼龍目島、菲律賓蘇比克灣、澳洲達爾文與日本沖繩，拓展區域補給節點，法軍也藉機收集區域作戰環境資料，提升對印太作業條件的熟悉度與適應性。

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法國戴高樂號航艦的艦載機進行起降作業。（取自法國海軍官方臉書）根據法國海軍統計，「克里蒙梭25」任務歷時150天，近3000名官兵參與，完成逾2500次艦載機起降、100次海上補給，其中20次為支援他國艦艇，累計航程超過4萬浬（約7萬4080公里），等於繞了地球快兩圈。

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