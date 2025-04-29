劍指台灣？中國測試新型兩棲攻頂飛彈發射車

中國正測試新型兩棲反裝甲飛彈系統。（圖翻攝微博）〔編譯陳成良／綜合報導〕中國一款新型兩棲反裝甲飛彈系統於近期曝光，該裝備在測試演習中被目擊，顯示解放軍正持續強化其兩棲登陸與反裝甲作戰能力。新系統結合火力、機動性與防護性能，外傳更具備「攻頂」能力，引發外界關注。

軍聞網站《Defence Blog》報導指出，這款飛彈發射車採用ZTD-05兩棲突擊車底盤，搭載多達12枚紅箭-10（HJ-10）反裝甲飛彈。該型飛彈具備攻頂能力，常被與美製「標槍」（Javelin）飛彈相提並論，設計用以攻擊裝甲車輛防護較薄弱的上方。

一輛以平板卡車運送的新型中國兩棲反裝甲飛彈系統。該系統使用 ZTD-05突擊車底盤，飛彈發射器以帆布覆蓋，據信搭載12枚紅箭-10（HJ-10）飛彈。（圖翻攝微博）紅箭-10飛彈以往部署於較輕型的ZBD-04A步兵戰車底盤，組成所謂AFT-10發射車。這次曝光的新型發射車改搭ZTD-05平台，選用由中國北方工業集團（Norinco）研製、裝甲更厚實、具更佳水上機動性的底盤。軍事分析家指出，這項改良可強化系統在近岸登陸階段的生存與打擊能力。

ZTD-05突擊車設計上具備橫渡海域、將地面部隊直接投送至敵岸的能力。報導直言，這是中國發展對外作戰能力、特別是針對包含台灣情境等潛在衝突所部署的戰力之一。

請繼續往下閱讀...

相較一般反裝甲車輛僅搭載數枚飛彈，這款新型系統配置12枚紅箭-10導引飛彈，具備對裝甲集群或陣地實施飽和攻擊的能力。搭配ZTD-05平台，該系統不僅可於水陸轉換中投入使用，也為解放軍提供一種具威嚇性的新型攻擊手段。

開源情報顯示，紅箭-10飛彈搭載先進導引系統，射程被認為已超越美製標槍飛彈。與ZTD-05結合後，將大幅提升解放軍於爭議海域或登陸初期階段的反裝甲作戰效能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法