國防大學比拚無人機大賽 結合AI克服災害無衛星導控

國防大學理工學院院長崔怡楓少將。（記者方瑋立攝）〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（29）日於例行記者會宣布，為強化國軍在資安與無人機領域的自主研發能力，國防大學將舉辦「114年軍校盃網路安全競賽」，結合理論與實務訓練，培育網路作戰專業人才；另亦將參與由國科會指導、成功大學主辦的「第二屆國防應用無人機挑戰賽」，透過產學合作提升無人機自主作戰技術，強化在複合式災害與極端環境下的導控與通訊應變能力。

國防大學理工學院院長崔怡楓少將表示，「114年軍校盃網路安全競賽」預定於5月22、23日舉行，邀集陸、海、空軍官校、警察大學、陸軍專科學校、空軍航空技術學院及國防大學管理學院、理工學院等單位參與，每隊由兩名指導老師及六名學生組成，總計八支隊伍同場競技。

崔怡楓指出，競賽分為兩大部分，首先是綜合理論與實機操作的「培訓營」，課程內容涵蓋網頁情蒐、逆向工程、加解密技術及數位鑑識等，並透過實機教學強化操作能力；第二部分為「實戰對抗賽」，分兩階段進行，第一階段為「奪旗賽（CTF）」，隊伍需依照任務設計破解挑戰；第二階段則進入模擬網路靶場，由隊伍接管系統、達成目標並爭取高分，並邀請產官學資安專家擔任評審與指導。

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此外，國防大學也將出賽「國防應用無人機挑戰賽」，本屆主題為「無衛星導航系統（GNSS）環境下執行多目標偵蒐」。挑戰重點在於無法使用GNSS與第一人稱視角（FPV）操作的條件下，無人機需自主飛行，完成多目標定位與偵蒐任務，技術重點涵蓋自主導航、動態路徑規劃、AI辨識與目標定位等。

崔怡楓進一步說明，參賽隊伍將採用「航位推算（Dead Reckoning, DR）」技術，結合加速度計與陀螺儀獲取飛行數據，推算位置變化；另搭載Nvidia Jetson Nano運算平台及全域快門單鏡頭，採用YOLOv8進行物件辨識，並透過TensorRT優化AI模型，以辨識民用車、迷彩軍車與油桶等目標，即使在有限算力下也可達成高準確度與即時反應。

針對是否與戰時應用有關，崔怡楓說明，該賽事由國科會指導、成功大學主辦，與國軍訓練無直接關聯，主題靈感來自去（2024）年花蓮震災期間GNSS失效的真實情境，盼藉此研發替代導控技術。

國防大學理工學院國防科學研究所所長李彥宏上校。（記者方瑋立攝）另在無人機機型方面，國防大學理工學院國防科學研究所所長、指導老師李彥宏上校表示，本次競賽載具由合作廠商提供，採用四軸、680軸距無人機機型，搭配研發模組進行任務執行，亦期望藉由產學協作帶動國內無人機產業發展。

崔怡楓最後強調，藉由資安競賽與無人機挑戰，除激發軍校生創新實作能力，更有助深化資安與無人載具技術的研發，展現國軍推動前沿科技應用的決心，未來也將持續深化產學合作，培育優秀國防科技人才，強化我國防衛自主能量。

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