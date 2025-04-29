中國520是否再軍演？ 國防部：威脅不因人員、政黨、時間、事件消失

中國解放軍4月初進行對台針對性軍演，圖為我國成功級巡防艦監控中國山東號航艦的畫面。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕我國520總統就職週年即將到來，中國是否會藉機發動軍演，受到各界關注。國防部情次室情研中心副主任胡中華上校今日表示，中共對我威脅不會因人員、政黨、時間或事件就消失不存在，而是一直都存在。

國防部今日召開例行記者會，胡中華面對媒體關切中國是否在520之際有所舉動時強調，中共對我威脅不會因人員、政黨、時間或事件就消失不存在，而是一直都存在。國軍仍然將堅守崗位，運用聯合情監偵所有手段，掌握敵情行動徵候，並妥適運用海空兵力應處，以確保台海安全。

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國防部情次室情研中心副主任胡中華上校。（記者方瑋立攝）媒體報導，澎湖漁民27日目擊中國艦艇「列隊」穿越台海，嚇得鄰近作業的澎湖漁船立即收網走人，疑似為科研船、護衛艦及電偵艦編隊。胡中華表示，國防部經查證27日當天情況，中共船艦並無以編隊方式通過台灣海峽中線。至於當天台海周遭情況，我方掌握台海周邊中共各式船艦共14艘，國軍均運用聯合情監偵手段全程掌握，並以海空兵力嚴密監控、妥適應處，確保台海安全。

另外針對美國海軍伯克級驅逐艦勞倫斯號，全程開啟AIS（船舶自動識別系統）從北向南通過台海，我方並未公布其動態。胡中華說明，台灣海峽屬於國際海域，任何國家以符合海洋條約等國際合約方式自由航行通過，皆屬常態行為，國軍不會特別公佈，若友盟國家有特別說明，國防部當然也會配合說明。

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