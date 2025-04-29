中科院廣邀廠商參加6月無人艇大會師 動態展示要過這六關

中科院快奇無人艇日前與海鵠2號同框。（資料照，李忠衛提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院為強化國內無人艇研製能量，除了持續研發「快奇」無人艇之外，今年6月也將廣邀民間廠商大會師。據透露，這場在蘇澳舉辦的公開展示，將分為靜態與動態二大環節，尤其動態展示部分，將驗證各家廠商無人艇的遙導控距離、光電目獲影像、任務酬載、導引操控、數位保護及陸上機動能力。

中科院今年6月將擇定宜蘭蘇澳外海，廣邀多家廠商參與無人艇會師與公開展示，據了解，目前已吸引包括6家國內、外廠商參與，中科院的「快奇」無人艇預料也將露面，為國軍日後所需的無人艇，找出最佳戰力公約數。

知情人士今天表示，這次將專注在各家無人艇的性能展示，並提供軍方、海巡等潛在顧客，進行各家無人艇展示數據蒐集，據以研擬優化規格，以及後續模組化量產與造價參考，進一步提升國防自主能力與促進產業發展。

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中信造船開發的無人艇。（資料照，記者李惠洲攝）該人士也說，這次公開展示技術項目，區分靜、動態兩個階段，首先，由國內、外各參展廠商以影片及書面資料，提供來賓瞭解產品特性，靜態展覽結束後，隨即執行遙導控距離、光電目獲影像、任務酬載、導引操控、數位保護及陸上機動能力等6項動態展示，中科院將依展示結果，評估各參與廠商的技術水準，提供軍種未來無人艇優化規格參考，確保後續無人艇性能符合作戰需求。

另外，知情人士表示，中科院將比照參展廠商展示數據，開發無人艇公版控制系統，建立標準化模組，並可搭配諸如巡邏、搜救、環境監測、物流等不同需求的任務酬載模組，進一步提升無人艇應用彈性及通用性，以達軍民通用及快速量產的成效。

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