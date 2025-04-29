中國監視器偽裝MIT流入軍中？ 國防部：被資通電軍「健檢」揪出

國防部通次室資安暨網戰整備處副處長張克勤上校。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對立委爆料昇銳電子涉嫌進口中國監視器改標MIT，國防部今（29）日說明，本案先前在資通電軍健檢時已經發現此問題，當下也已回報國安會及檢調單位。經盤點，國軍採購的設備均未架設於明網環境，也已同步阻絕回連IP，後續將依期程汰除。

民眾黨立委黃國昌質詢時爆料昇銳電子成立安控國家隊，所有產品運用於諸多關鍵基礎設施，卻涉嫌進口中國監視器改標MIT，引發國安漏洞危機。行政院長卓榮泰答詢時強調，在未來國際貿易重整過程中，洗產地、貼標籤或含「中」成分者，將在美國市場遇到很大阻礙。台灣須做好自我管理，若有此類行為不可容忍，已要求嚴查並依法執行。

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國防部通次室資安暨網戰整備處副處長張克勤上校今天向媒體表示，國防部資通電軍先前在健檢時已發現此問題，並已回報國安會及檢調單位，經確認後發現昇銳公司屬於貼牌廠商，掌握資訊後已針對各單位進行盤點。

張克勤強調，國軍採購的設備均未架設於明網環境，並已同步阻絕回連IP，後續將依期程逐步汰除。他說明，國軍的網路電信皆為專網專用，無法跨網連接。國防部已設置資安防護管理中心，監控這些異常連線，若有異常將通報並處置。

空軍司令部後勤處處長田忠儀少將。（國防部提供）另外，針對民進黨立委邱志偉日前質詢時關心新型AJT勇鷹高教機明年將全數進駐高雄岡山機場，飛機起降聲響恐較舊機型更大，民眾盼能增加噪音監測器並調整噪音補償。空軍司令部後勤處處長田紹洋說明，目前空軍飛訓部每年皆依「噪音管制法」規定實施監測作業，勇鷹高教機於今年3月起進駐，現階段依照環保局選定的9處實施24小時持續監測。

田紹洋指出，空軍分別於1、4、7、10月將監測報告移送環保局辦理噪音影響評估。另在增加噪音監測器部分，將由區公所配合地方環保局現勘後選定監測站設置。目前已由原本的5區13里，調整為7區139里，並由空軍飛訓部委託業者架設。

田紹洋說，至於噪音補助調整，空軍飛訓部將持續依國防部規定辦理後續相關作業。

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