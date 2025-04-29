強化印太島鏈拒止能力 美駐沖繩陸戰隊將獲NMESIS反艦飛彈

NMESIS系統的遙控無人發射車發射「海軍打擊飛彈」（NSM）。（圖取自美軍DIVDS網站）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊（USMC）計劃擴大部署其最新的反艦利器，繼夏威夷單位後，駐日本沖繩的第12濱海作戰團將成為下一個接收「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）的單位，這對陸戰隊在印太地區執行分散式島嶼作戰與強化海上拒止能力至關重要。

NMESIS系統的核心，是將挪威研製的「海軍打擊飛彈」（NSM）整合在聯合輕型戰術車輛（JLTV）底盤上，該平台具備半自主與自主遙控發射能力，可自海岸陣地打擊敵方艦艇，為友盟海軍與艦隊提供掩護，並賦予聯合作戰部隊結合陸地與海上目標打擊的選項，這是陸戰隊首款現代化專用反艦飛彈系統。

據《美國國防新聞週刊》（Defense News）28日報導，陸戰隊系統司令部NMESIS項目經理皮爾斯（Nick Pierce）在「現代陸戰隊年會」（Modern Day Marine Exposition）前夕向媒體透露，首批6套NMESIS系統已於去年11月交付給駐夏威夷的第3濱海作戰團（3rd MLR）。第3濱海作戰團指揮官提洛夫中校（Lt. Col. Timothy Love）曾表示，該團由此獲得了強化的海上拒止能力，並處於戰略轉型的最前線。

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第3濱海作戰團是陸戰隊首個新型態濱海作戰團，此概念整合了更精簡的步兵營、改良的雷達感測器及多樣化的部隊與偵察組合，旨在支援聯合作戰指揮官。該單位自2021年編成。此後，陸戰隊已在日本沖繩成立第12濱海作戰團（12th MLR），並計畫在關島建立第三個輪替部署的濱海作戰團。

皮爾斯指出，為第12濱海作戰團配備NMESIS的計畫將從2026年3月開始，初期同樣接收六套系統。此外，位於奧克拉荷馬州西爾堡（Fort Sill, Oklahoma）的陸戰隊砲兵學校也將獲得一套系統用於人員訓練。

目前已部署於第3濱海作戰團的系統屬於「Block 0」批次，將從明年開始逐步汰換為六套升級版的「Block I」版本。升級後的Block I版本將具備數位化火力指揮能力，能更快速、精準地打擊目標，並消除以往需要陸戰隊員手動轉達數據的「轉椅式射擊」（swivel chair fires）作業模式。皮爾斯表示，陸戰隊的最終目標是在2033年前，將總共261套NMESIS系統納入其裝備序列。

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