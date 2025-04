神秘F-117攻擊機降臨「51區」 睽違逾45年重返傳奇起點

至少2架F-117於近日被目擊降落在出生地「古魯姆湖」試驗場,該地更廣為人知的名稱為「51區」(Area 51)。圖為近年軍事迷拍攝F-117於峽谷訓練飛行。(圖片擷取自@JarodMHamilton的X帳號/劉宇捷編輯)

涂鉅旻/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕儘管至今仍相當神秘的F-117「夜鷹」匿蹤攻擊機已退出戰鬥序列,但仍舊「低調」飛行擔任各式測評角色。根據熟知內華達沙漠一帶的軍事迷觀察推估,最新動態顯示,至少2架F-117近日降落於古魯姆湖(Groom Lake)試驗場,也就是具有高知名度的「51區」(Area 51),這是F-117自1970年代中後期開始祕密測試以來,再度重返「出生地」,別具歷史意義!

軍聞網站《The Aviationist》報導,長期關注內華達州飛行動態的軍事迷Michał Rokita近日發布有關「51區」的最新動態。關注51區的社群27日發布一段影像及貼文說明,有2架呼號暱稱為「NIGHT」的F-117,數日前從一旁的蒂卡布峰(Tikaboo Peak)降落於古魯姆湖試驗場,從遙遠的拍攝影像依稀可見白色移動斑點,這是落地釋放出降落傘的F-117在試驗場跑道上滑行。

Tonopah Test Range (KTNX) is currently closed per NOTAM until July 18th. There were x2 F-117s (callsign NIGHT) spotted at Groom Lake the other day from Tikaboo Peak. You can see one jettison it’s chute on the runway. They’re returning back to the womb.



n01_b4_flash pic.twitter.com/LCZFr3BiI5