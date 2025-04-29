神秘F-117攻擊機降臨「51區」 睽違逾45年重返傳奇起點

至少2架F-117於近日被目擊降落在出生地「古魯姆湖」試驗場，該地更廣為人知的名稱為「51區」（Area 51）。圖為近年軍事迷拍攝F-117於峽谷訓練飛行。（圖片擷取自@JarodMHamilton的X帳號/劉宇捷編輯）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕儘管至今仍相當神秘的F-117「夜鷹」匿蹤攻擊機已退出戰鬥序列，但仍舊「低調」飛行擔任各式測評角色。根據熟知內華達沙漠一帶的軍事迷觀察推估，最新動態顯示，至少2架F-117近日降落於古魯姆湖（Groom Lake）試驗場，也就是具有高知名度的「51區」（Area 51），這是F-117自1970年代中後期開始祕密測試以來，再度重返「出生地」，別具歷史意義！

軍聞網站《The Aviationist》報導，長期關注內華達州飛行動態的軍事迷Michał Rokita近日發布有關「51區」的最新動態。關注51區的社群27日發布一段影像及貼文說明，有2架呼號暱稱為「NIGHT」的F-117，數日前從一旁的蒂卡布峰（Tikaboo Peak）降落於古魯姆湖試驗場，從遙遠的拍攝影像依稀可見白色移動斑點，這是落地釋放出降落傘的F-117在試驗場跑道上滑行。

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Tonopah Test Range （KTNX） is currently closed per NOTAM until July 18th. There were x2 F-117s （callsign NIGHT） spotted at Groom Lake the other day from Tikaboo Peak. You can see one jettison it’s chute on the runway. They’re returning back to the womb.



n01_b4_flash pic.twitter.com/LCZFr3BiI5 — Thenewarea51 （@thenewarea51） April 26, 2025

這篇報導引述貼文說明指出，由於位於「51區」北方不遠處的托諾帕（Tonopah）試驗場正在進行維護，機場也發布直至今年7月18日的關閉通告，該試驗場亦被外界稱呼為「52區」。因此，原本退役存放在52區、仍具飛行能力的部分F-117，在因緣際會下，短暫遷回了當年的試飛場與駐地執行任務。

這也是F-117「夜鷹」自1970年代中後期開始祕密測試以來，相隔約45年，再度重返「51區」出生地，因此別具歷史意義。

位於內華達沙漠、俗稱「51區」的古魯姆湖（Groom Lake）試驗場，位於乾涸湖面（紅色範圍）的南方，湖面上依稀有另外4條跑道。（圖片擷取自Google地圖）

俗稱「51區」的古魯姆湖（Groom Lake）試驗場，其正式名稱為Homey機場，這裡曾經擁有世界上最長的人工飛行跑道（代號：14/32R），全長約7093公尺，幾乎是當今機場跑道的兩倍，不過現今已廢棄，半數被埋沒在湖區的沙漠之中。「51區」的神秘色彩，造就許多傳奇科幻故事，亦是U-2偵察機、SR-71偵察機、F-117匿蹤攻擊機等多款傳奇機型的試驗地，包。

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