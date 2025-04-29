世界情勢混沌 前英國軍官新書《如何打贏戰爭》白話剖析勝戰邏輯

圖為印度海軍的水面戰艦，隸屬該軍東部艦隊（Eastern Fleet）。（印度海軍東部艦隊司令部）

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軍武書摘》如何打贏戰爭：平民的現代戰爭實戰指南

〔記者陳治程／綜合報導〕世界緊密發展讓地緣政治的頻繁變動隨之而來，軍事科技的進步，讓無實質衝突、無人員傷亡的兩國，因衍生的矛盾，導致無硝煙的戰爭爆發。不過，今日的全球局勢瞬息萬變，一國如何在戰爭中先聲奪人？前英國陸軍軍官麥克．馬丁（Mike Martin）說，除了知己知彼，還要完善後勤、凝聚士氣，持續訓練，掌握戰爭的根本，方能拿下勝仗。

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曾在英國陸軍服役、現為英國國會議員的麥克．馬丁（Mike Martin），不只擁有倫敦國王學院戰爭研究研究員的資歷，也曾以軍事情報團身分，多次深入阿富汗戰場。他所親撰的《如何打贏戰爭：平民的現代戰爭實戰指南》（How to fight a war）一書已有中文版，由燎原出版正式發行。

由前英國陸軍軍官、現任英國國會議員麥克．馬丁（Mike Martin）所著的《如何打贏戰爭》中文版，已由燎原出版正式發行。（燎原出版提供）

《如何打贏戰爭》一書共有九章，並依內容劃分為三大區塊。作者先從戰爭的源頭談起，先是切入因應敵人而生的「戰略」（strategy），並延伸至後勤、士氣、訓練三個面向，詳盡說明戰爭「無形」基礎的起手式；其次則進入「有形」領域，探討地面、海洋、空中和外太空的戰爭型態，甚至是資訊戰、網路戰以及核武戰的可能情境。最後再總結前述，道出打好戰爭的要訣。

麥克．馬丁認為，當戰爭領導人無法達成其目標時，通常原因都出自他們對戰爭概念的忽略，在過度自信、過度信任新科技、誤解敵人及其觀點的謬誤下「逃避現實」，進而導致戰爭失敗的結果。他直言，全球正處於1945年後的第一場戰爭之中；除了歐洲，還有持續緊張的遠東地緣政治，以及惡化中的中東局勢，而這樣混沌的世界情勢，是過去數十年從未有過的局面。

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