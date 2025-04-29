勞軍場次續創新高 李棟樑慰問空軍偏遠山區駐軍打氣

軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞空軍偏遠駐軍。（軍聞社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕軍友社榮譽理事長李棟樑今年初創下勞軍2028場次紀錄後，現仍持續走訪各地探訪國軍。根據《軍聞社》今日報導，李棟樑今日前往空軍部隊敬軍慰問，向駐防偏遠山區的空軍官兵們致意，感謝他們長期在工作崗位上克盡職責，不畏山區氣候變換，時刻守護國家安全的辛勞。

這篇報導提到，李棟樑敬軍慰問場次已超過2000場，他上午再次率領敬軍團，在軍友社秘書長簡士偉、空軍副司令王德揚及政戰局局長陳育琳中將等人陪同下，前往慰問北部高山偏遠地區駐軍，犒慰官兵戍守辛勞。

這篇報導指，李棟樑在勞軍過程中親切問候官兵，並與官兵代表合影、逐一頒發端午節禮品，同時慰問衛哨執勤人員，感謝官兵24小時堅守崗位、監控敵情，默默為國家安全犧牲奉獻；李榮譽理事長強調，國軍一直在默默付出，是國家安全、社會安定的堅實後盾，他會持續與大家站在一起，為官兵加油打氣，當國軍最有力的靠山。軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞空軍偏遠駐軍。（軍聞社）

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