美國對烏軍投入M1失去信心？ 澳軍退役戰車半年遲未批准交付

澳洲軍方計畫援助烏克蘭的退役M1A1「艾布蘭」戰車，至今仍滯留在澳洲本土，原因為美國尚未批准武器出口許可。對於烏克蘭是否真的需要這些高昂戰車的輿論也甚囂塵上。（圖片擷取自DVIDS）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕據外媒報導，澳洲軍方計畫援助烏克蘭的一批退役M1A1「艾布蘭」戰車，至今仍滯留在澳洲本土，原因為美國尚未批准武器出口許可，使得整體軍援計畫陷入停滯。儘管美方堅信表態，將繼續按雙方商定安排與烏克蘭政府合作，但消息人士指稱，美方開始懷疑烏克蘭是否真的需要這些戰車，特別是在面對無人機戰爭；此舉也引發不少輿論附和。

軍聞網站《Defence Blog》今（29）日引述澳洲廣播公司（ABC）報道，美國總統川普上月下令暫時凍結對烏克蘭的軍事援助，對於澳洲而言，這涉及到了2024年宣布的2.45億美元軍事援助計畫，做為軍援一部分的M1A1戰車，在承諾援助的6個多月後，它們仍未離開澳洲本土。延遲的原因是，任何美國製造的國防設備轉讓給第三方之前，都需獲得美國的正式授權。

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《Defence Blog》指出，一名國防官員向美國廣播公司坦言，美方開始懷疑烏克蘭是否真的還需要這些戰車；艾布蘭戰車的頂部是其最脆弱環節，而現在卻是一場無人機戰爭。此外，和平談判的不確定性，也進一步使交付變得更加複雜，因為戰車將可能會突然失去目的（指軍援）的在大海上漂流，那將非常尷尬。

和平談判的不確定性，進一步使交付變得更加複雜，因為戰車可能會突然失去目的（指軍援）的在海上漂流。圖為2023年，澳軍M1A1戰車於印尼演習；澳軍規劃將以新購的M1A2取代M1A1。（圖片擷取自DVIDS）

然而，烏軍目前裝備短缺問題仍十分嚴峻，即便是博物館等級的裝甲車輛，如英製的「雪貂」（Ferret）裝甲偵察車烏軍仍願意接收使用，顯示其急需任何可得戰力資源。

對此，美國國防部仍向澳洲發布聲明強調，澳洲仍預計會在2025年如期完成M1A1「艾布蘭」戰車的交付，相關出口程序仍在進行中。國防部將持續依照雙方協議，就戰車贈與、運送與後勤維保等事宜，與烏克蘭政府密切合作。

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