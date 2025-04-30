金正恩攜愛女視察「崔賢號」試射飛彈 下令速推「海軍核武裝」

北韓最新型的飛彈驅逐艦「崔賢號」日前試射飛彈。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最新型的5000噸級飛彈驅逐艦「崔賢號」25日下水，北韓最高領導人金正恩日前帶著愛女金主愛視察「崔賢號」驅逐艦試射飛彈等武器，金正恩也下令，應加速推動海軍核武裝。

北韓最高領導人金正恩日前帶著愛女金主愛視察「崔賢號」驅逐艦試射飛彈。（美聯社）

南韓《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》報導指出，北韓飛彈總局、國防科學院28日至29日在「崔賢號」驅逐艦上進行多項武器試射，金正恩與金主愛都到場觀摩。28日進行超音速巡弋飛彈、戰略巡弋飛彈、防空飛彈及127毫米艦砲試射；29日進行艦對艦導引武器、艦上自動機砲、煙幕及電子干擾系統試驗。

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金正恩提到，不斷提高攻擊與防禦性綜合系統的裝備水準，實現艦艇達到更高水準的多用途化、多目的化，是北韓艦艇工業部門的重要課題。金正恩強調，為了增強國家防衛力量並捍衛海洋主權，軍工部門應該為加速推動海軍核武裝作出負責任的選擇。

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