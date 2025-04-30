【影】借鏡烏軍黑海奇襲經驗 法軍版「快奇」無人艇實炸畫面曝光

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕至今仍在進行中的俄烏戰爭，不只大力敲響歐陸提振國防的警鐘，奇創新的陸、海、空戰法，更爭相為他國仿效；其中，烏克蘭海軍在黑海運用自殺無人艇，「以小換大」擊損俄軍潛艦的奇襲戰果即是一例。有鑑於此，法國海軍官方社群昨（29）日發布一段影片，內容即是測試以改裝的攻擊無人艇打擊靶艦，命中瞬間迸出大團火光和殘片，威力十足。

從官方釋出影像可見，這次測試是以一台裝有炸藥的無人化水上摩托車（jetski dronisé），運用遠端操作方式，打擊海上一艘已除役的運輸登陸艇（CTM）。法國海軍表示，這艘靶艦的外部防護有經過強化，用以觀察攻擊無人艇的打擊威力；此外，這次實驗不只驗證新型態海上戰術，也驗證遙控載具等相關技術，強化軍種威懾能力。

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法國海軍借鑑俄烏戰場經驗，近期在法國土倫港外海進行攻擊無人艇測試，畫面可見該艇在集中靶艦瞬間迸出巨大火光。（擷自法國海軍官方X帳號）

該測試屬於法國海軍自2021年起實施的「北極星計畫」（POLARIS）一環，意在利用高度實戰化的測試情境，強化軍種戰備訓練，使其有能力應對未來的潛在威脅。而在過去半年，法軍曾在該計畫中執行過F21重型魚雷擊沉退役巡邏艦「一等士官長爾埃爾號」（F792），以及睽違30年恢復的拉法葉級巡防艦震撼測試。

值得一提的是，昨日分享該影片的法國海軍現任參謀長沃茹爾上將（Amiral Nicolas Vaujour）在個人社群中提到，這項測試展現法國海軍的威嚇力，作為一支藍水海軍，在捍衛中東紅海航行自由的同時，也正加緊測試海上不對稱戰術，強化軍種的灰色地帶作戰能力，以應對無人機這類新型威脅。

軍聞網站「Naval News」報導分析，這艘無人艇可能是由法商SeaOwl所開發的無人艇「OWA」，並已在去（2024）年的歐洲海事展（Euronaval 2024）上亮相過。

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