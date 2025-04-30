為新F-35「配劍」 波蘭斥資425億再購400枚最先進AIM-120D飛彈

波蘭將斥資13.3億美元（約425億新台幣），向美再添購多達400枚的AIM-120D-3中程空對空飛彈。圖為美軍為F-35戰機裝載AIM-120飛彈。（圖片擷取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕波蘭持續發揮其歐洲國防大土豪的威力！根據美國國防安全合作局29日最新消息，波蘭將斥資13.3億美元（約425億新台幣），向美再添購多達400枚的AIM-120D-3中程空對空飛彈，這些最先進的對空飛彈很可能是為了搭配現已陸續到貨的F-35戰機，並大舉規劃為其配備新飛彈。

根據美國國防安全合作局（DSCA）最新發布公告，美國國務院已決定批准向波蘭出售400枚AIM-120D-3先進中程空對空飛彈（AMRAAM）、16個AIM-120D-3導引段部分，當中包括選效干擾反欺騙模組（Selective Availability Anti-Spoofing Module）或強化GPS的M碼，1輛AIM-120的儀表測試車輛等，以及相關後勤支援，總價值預計為13.3億美元（約425億新台幣）。

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另外，非管制物品（MDE）亦包括，AMRAAM控制部分、飛彈容器和支援設備；通用彈藥內建測試重新編程設備（CMBRE）、ADU-891適配器組測試儀、 KGV-135A加密設備、電腦程式識別號碼（CPIN），等相關軟硬體、技術文件、後勤料件等。

DSCA表示，此次擬議軍售將強化波蘭及其盟軍的空對空防禦能力，提升應對當前與未來威脅的戰力，同時增進波蘭對北約行動的貢獻，有助於維護歐洲穩定並支持美國的外交與國安目標。波蘭已具備AIM-120型飛彈操作經驗，新的飛彈交軍整合將毫無困難。

波蘭於去年才大手筆36.791億美元（約新台幣1143.09億元）採購，232枚AIM-9X「響尾蛇」飛彈、745枚AIM-120C-8，以及821枚AGM-158B-2「聯合防區外空對面遙攻飛彈」增程型（JASSM-ER），如今又再添購更先進的400枚中程對空飛彈，可合理推估應是搭配開始陸續到貨的F-35戰機，並規劃為其配備最先進的對空飛彈。

AIM-120D的計畫原名AIM-120C-8，開發又稱為「產品預先改進計畫-第四階段」（P3I Phase 4），而D-3版本又目前最新銳的更新款，美國也自2023年才開始獲得使用，其射程相比早先的AIM-120D提升至約190公里，其餘軟硬體及發動機都有獲得提升。

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