105公厘榴砲搭火車移防 陸軍東指部演練「上鐵皮」

本報曾採訪鶯歌汽基廠的中興一線，「上鐵皮」的板運作業。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍台東地區指揮部混砲營日前完成在彰化砲兵部隊測考中心的兵科基地訓練後，隨即展開移防準備作業，並仰賴火車進行105公厘榴彈砲及中、輕型戰術輪車等裝備的鐵運載運，展現現代軍力機動部署的實戰能力，同時也須仰賴官兵發揮高度團隊合作默契，才得以完成任務。



俗稱「上鐵皮」的鐵運裝載作業是許多國軍官兵的共同回憶，也就是透過火車載運各式重型裝備，進行長距離移防。陸軍東指部混砲營官兵近期在彰化田中車站，實施鐵運裝載作業，將各式裝備依序完成裝載與綑綁。儘管演練當日的天候不佳，官兵依然展現高度默契與專業素養，順利完成各項作業，為後續移防行動做好準備。

陸軍台東地區指揮部混砲營日前完成在彰化砲兵部隊測考中心的兵科基地訓練後，藉由火車載運105公厘榴彈砲。（青年日報提供）為強化任務分工，部隊依任務區分為指揮組、橋板枕木組及綑綁組，橋板枕木組負責將橋板穩固架設於各節板車間隙間，提供裝備行進通道，並由指揮組官兵於車頭位置精準引導，確保車輛安全駛上板車。其中，由於中型戰術輪車的輪距，略窄於橋板，對指揮組的協調與判斷能力更是一大考驗。

在東指部裝備登車後，綑綁組展開繫固作業，透過枕木與綑綁帶固定裝備，使前後支撐產生中央張力，提升列車行進中的穩定性。同時，官兵也針對輪胎進行加強繫固，避免行駛間出現「拍球效應」或轉彎時產生離心力。作業人員將綑綁帶繞過輪胎並扣住鋼圈，再以T字鉤與手拉器收緊固定，確保裝備牢固無虞。陸軍台東地區指揮部混砲營日前完成在彰化砲兵部隊測考中心的兵科基地訓練後，隨即演練「上鐵皮」作業。（青年日報提供）



東指部混砲營砲1連副排長蔡金良士官長表示，鐵運裝載有許多「眉角」，透過落實勤前教育，並經由資深人員帶領資淺人員「做中學」，不僅有效經驗傳承，更透過團隊合作，凝聚單位向心。他進而表示，在進行車輛、裝備綑綁時，不僅要讓官兵了解方法，更要明白其原理，以枕木固定為例，有些資淺人員會先固定一端，再接續固定另一側，而非前、後枕木同一時間繫固，就會導致車輛看似穩固，卻沒有讓前後枕木向中央形成張力，達到穩固的作用，而「專業與否，取決於細節」。

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