俄羅斯北約前線加強軍力 擴建基地、聯合軍演引擔憂

俄羅斯動作頻頻， 鄰北約擴軍， 備戰意味濃厚。（取自Telegram）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯正與白俄羅斯積極籌備預計於今年秋季舉行的大規模聯合軍事演習「西方-2025」（Zapad-2025），演習地點鄰近北約（NATO）成員國波蘭邊境。軍事分析家警告，莫斯科可能藉此演習為掩護，進行部隊集結甚至潛在的局勢升級，令人聯想起2022年俄國全面入侵烏克蘭前的相似舉動。

《華爾街日報》28日報導指出，在籌備軍演的同時，俄羅斯軍方工程人員正在擴建位於彼得羅扎沃茨克（Petrozavodsk）的軍事基地，該地距離新加入北約的芬蘭邊境僅約160公里。報導稱，克里姆林宮正為一個新的集團軍總部奠定基礎，預計未來數年內將指揮數萬名士兵。

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報導引述西方軍事官員及情報來源指出，這些部隊可能構成未來俄軍用以對抗北約的核心力量。官員們向該報透露，這次軍力集結包含擴大徵兵、提升武器產量，以及對俄羅斯西北地區的鐵路線進行大規模升級。彼得羅扎沃茨克周邊計畫興建新的營房、訓練場並現代化軍火庫。鐵路基礎設施也正沿著與芬蘭、挪威的邊境延伸，並從聖彼得堡向南延伸至愛沙尼亞邊境。

俄羅斯國防觀察家認為，此舉是莫斯科為應對與北約潛在衝突所做更廣泛戰略準備的一部分。俄國智庫「戰略暨技術分析中心」主任普霍夫（Ruslan Pukhov）表示，從烏克蘭戰場調回的俄軍單位，最終將「隔著邊境注視著一個他們現在視為對手的國家（指芬蘭）」。

丹麥軍事情報機構在今年二月的報告中曾警告，若俄羅斯認為北約顯露脆弱，可能在五年內發動一場歐洲大規模戰爭。西方官員補充，烏克蘭戰場的任何停火，都可能加速莫斯科重建軍力的步伐。

與此同時，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）再度對近期加入北約的成員國發出威脅，特別點名芬蘭與瑞典。他聲稱，這些國家現在身處敵對集團，「自動成為俄軍的目標，包含可能的報復性打擊，甚至動用核武選項」。他宣稱這些國家加入北約前享有的「某些國際優惠待遇」現已失效，無異於「直接進入了我軍的瞄準鏡」。

軍事專家警告，「西方-2025」軍演可能重演2021年的情況，當時俄羅斯便利用演習為掩護，在白俄羅斯部署大量軍力，為隔年入侵烏克蘭鋪路。儘管官方宣稱演習性質為防禦性，但外界普遍將其視為俄羅斯為在東歐進一步對抗所做的潛在預演。

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫再度對近期加入北約的成員國發出威脅，特別點名芬蘭與瑞典。（美聯社資料照）

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