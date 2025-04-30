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北韓兵600人戰死前線 南韓國情院：不排除繼續派兵
南韓國家情報院30日向南韓國會報告，指出北韓至今已派遣1.5萬名士兵前往俄羅斯，共有600人戰死、超過4000人受傷。圖為北韓士兵。（法新社）
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕北韓從去年起派遣超過1萬名士兵前往俄羅斯，協助俄軍對抗烏克蘭，南韓國家情報院30日向南韓國會報告相關情報評估，指出北韓至今已派遣1.5萬名士兵前往俄羅斯，共有600人戰死、超過4000人受傷，不排除北韓未來繼續派兵。
根據南韓《韓聯社》報導，南韓國家情報院在向國會情報委員會舉行的閉門會議上針對北韓派兵一事公開相關資訊，指出北韓分兩階段向俄羅斯部署軍隊，北韓已派出1.5萬名士兵，傷亡人數約4700人，其中死亡人數約為600人。在俄軍4月收復庫斯克州絕大部分地區後，戰鬥頻率已降低。國家情報院目前尚未發現北韓再度部署軍隊的相關跡象，但不排除再度派兵可能性。
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國家情報院認為，作為向俄羅斯派遣軍隊和出口武器的回報，北韓獲得尖端武器及相關技術，包括SA-22 地對空飛彈、無人機、電子戰設備及間諜衛星發射台。俄羅斯與北韓也針對航空、能源、旅遊等14個領域的工業現代化措施進行談判，約有1.5萬名北韓勞工將被派往俄羅斯。