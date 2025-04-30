澎防部指揮官郭俊德榮升國防部訓練次長 獲頒澎湖縣民證

澎湖縣長陳光復頒發榮譽縣民證，給即將榮調的澎防部指揮官郭俊德。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因應兩岸局勢演變，澎湖躍居台海前線戰略地位！澎湖防衛指揮部指揮官職務益顯重要，郭俊德中將即將升國防部參謀本部訓練次長，澎湖縣長陳光復今（30）日頒發榮譽縣民證，表達對郭俊德任內捍衛澎湖安全的深切感謝，展現「軍民一家親」深厚情誼。

郭俊德在澎湖服務1年8個月任期內，不僅圓滿完成地區軍備、保安、民防等任務，還積極協助地方災後復原、街道清掃、敦親睦鄰、關懷弱勢，展現軍人本色，深獲民眾肯定及官兵信賴與愛戴，任職澎防部期間，率領所屬官兵主動參與及辦理捐血、打掃、淨灘、戰鼓表演等各項軍民活動；主動關懷獨老、榮民及老人之家；颱風期間與縣府協力防颱及協助災後復原，落實「軍愛民，民敬軍」精神。

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陳光復指出，澎湖地理環境特殊，具有極其重要的戰略意義，軍方是澎湖最安全、最親切的好友，是最堅實的後盾，無論颱風來襲或緊急災變，國軍總是第一時間投入支援與協助，不僅維護地方安全，也與民眾建立深厚情誼。縣府將持續與軍方密切合作，共同打造更安全、更穩定的生活環境。

郭俊德表示，能夠到澎湖服務是一種難得的福氣，不僅深深感受到澎湖民俗文化的獨特魅力，更被民眾們的熱情與好客深深打動。他感謝陳縣長、縣府團隊以及所有澎湖民眾長期以來的支持與溫情，未來無論身在何處，這片美麗的海島都將永遠留存在他心中。

澎防部指揮官郭俊德中將五月一日調任為國防部訓練次長。（澎湖縣政府提供）

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