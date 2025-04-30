拉攏民主黨州長！川普宣布塞爾福瑞吉基地新任務

密西根州長惠特梅爾（左）週二演說過程中，刻意沒有提到川普（右）的名字。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）當地時間週二（29日）在密西根州「塞爾福瑞吉空軍國民兵基地」（Selfridge Air National Guard Base）發表演說，宣布該基地將部署21架最新改良版F-15EX「鷹式二型」（Eagle II）戰機，取代即將退役的A-10「雷霆二式」（Thunderbolt II）攻擊機。外媒分析，此舉解除了外界對於該基地可能遭關閉的疑慮。

綜合媒體報導，川普在就職滿100天之際造訪塞爾福瑞吉基地，並藉此次活動揭示這項新型戰機任務。他表示，該決定將強化基地未來的戰略角色，同時維持其對地區安全的重要地位。

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塞爾福瑞吉基地位於底特律（Detroit）北方約48公里處，估計對密西根州經濟產生約8.5億美元（約新台幣270億元）的影響，並部署約5000名軍事與文職人員。

民主黨州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）也出席了此次活動，並在停機坪上迎接川普。惠特梅爾曾嚴詞批評川普，但後來表示，希望在川普第2任期找到兩人的共通點、展開合作。

惠特梅爾在致詞中表示，「能夠來到這裡慶祝塞爾福瑞吉基地的重組感到非常高興」。惠特梅爾並強調，這項計畫對密西根州的經濟、基地人員、國土安全及未來發展至關重要。

值得一提的是，惠特梅爾演說過程中，都沒有直接提到川普的名字。

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