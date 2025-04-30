美陸戰隊 G/ATOR 雷達部署過半 強化印太「全視之眼」

美國陸戰隊最先進的 AN/TPS-80 G/ATOR 雷達（圖）部署進度已過半，將取代五種舊型雷達。圖為其參與沖繩「琉球盾牌24」演習。（圖：美國陸戰隊）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊部署先進雷達系統的進度已超過一半。《美國國防新聞週刊》（Defense News） 報導，承包商諾斯洛普·格魯曼 （Northrop Grumman） 已向陸戰隊交付了35套 AN/TPS-80 地面/空中任務導向雷達 （G/ATOR），預計在2029年前總共接收60套。

陸戰隊系統司令部G/ATOR專案經理雷茲尼切克 （Katherine Rezniceck） 在「現代陸戰隊軍事博覽會」（Modern Day Marine） 前夕透露，這60套系統中，多數將配發給陸戰隊，但有5套計畫提供給空軍，另1套由海軍保留用於開發測試。優先接收單位包括砲兵團、新型的陸戰隊濱海作戰團 （MLR） 及多個航空單位。

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G/ATOR 的一大優勢是能取代五種功能各異的舊型雷達系統，並將偵測距離擴大一倍。陸戰隊新聞稿指出，該系統提供「強化的態勢感知能力」，可執行中短程對空監視、防空及空中交通管制任務。今年，陸戰隊將開始透過軟體升級，為 G/ATOR 增加延程偵測模式。

這套系統由三輛載具組成：一輛裝載通訊設備群的悍馬車 （Humvee） 或類似平台、一個拖車式雷達陣列，以及一輛裝載電力設備群的大型卡車。過去砲兵和防空單位使用不同雷達，G/ATOR 能以一套系統完成兩種任務，且精確度遠超舊系統。在地面任務方面，G/ATOR 也具備武器定位能力，可執行反砲兵或反擊火力任務。

值得注意的是，這款先進雷達已投入印太地區的實兵演練。去年七月，隸屬第12陸戰隊濱海作戰團的陸戰隊員，便曾利用日本航空自衛隊的 C-2 運輸機，將 G/ATOR 雷達運至日本沖繩縣的與那國島 。與那國島是日本最西端的島嶼，地理位置十分接近台灣。陸戰隊表示，在「堅毅之龍」（Resolute Dragon） 演習期間部署 G/ATOR，是為了與日本自衛隊一同演練強化的感測與目標標定數據鏈傳輸。

G/ATOR 雷達提供 360 度全方位涵蓋，主要用於防空任務，但也能執行中程空中交通管制。這使得陸戰隊有能力快速建立遠征機場，並利用 G/ATOR 搭配精確導航雷達獨立運作，引導飛機起降。此外，陸戰隊也正推動讓基層單位能執行中級維護，縮短維修時間，提高系統妥善率。

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