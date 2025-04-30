賴總統授階晉任將官 籲官兵提升警覺應對統戰威脅

賴清德總統今主持5月份將官晉任授階典禮時表示，因應國安統戰威脅，官兵提升警覺也是關鍵，期許晉任將官落實「保衛國防安全」的核心價值，加強保防安全工作，共同為國家安全築起堅實的防線。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今主持5月份將官晉任授階典禮，陸軍司令部少將陳俊源、國防部發言人孫立方少將晉任中將，另有11人晉升少將。總統表示，因應國安統戰威脅，官兵提升警覺也是關鍵，期許晉任將官落實「保衛國防安全」的核心價值，加強保防安全工作，共同為國家安全築起堅實的防線，並以更靈活、創新、務實的理念，發揮現代化軍隊的效能，增強整體國防實力。

賴清德表示，恭喜陳俊源、孫立方兩位晉任中將。出身砲兵的陳俊源將軍，在任職43砲指部及砲訓中心指揮官期間，督導執行各項教學及備戰工作，不僅精進了砲兵的火力運用，更為我們的國防戰力打下堅實的基礎。

請繼續往下閱讀...

賴接著說，孫立方曾接受美國國防資訊學校公共事務軍官訓練，更於2024年獲選入該校名人堂，成為唯一入選的台灣軍官，大家同感光榮。在擔任國防部發言人期間，針對國防政策都能精準研提輿情溝通與應處建議，展現高度專業素養和沉穩氣度，提升了國軍的整體形象。

國防部發言人孫立方少將晉任中將，今接受賴總統授階。（總統府提供）

賴總統也恭喜黃盈福、陳逸鴻、雷詠淇、楊永寶、江國顯、吳建冠、覃仁勇、林昇和、王石朋、李昌富、梁沅勝等11人晉任少將，並稱許每位將軍不論在戰備演訓、衛勤醫療、國防政務、指管通情、遠洋巡護等領域，都全力以赴，讓國防力量更強大。

賴清德強調，當前國際地緣政治局勢變化快速，台灣更面臨威權主義擴張帶來的威脅，除了日益增強的灰色地帶侵擾，中共也不斷利用各種滲透行為，意圖竊取我們的國防機密，破壞國家安全。

賴清德提及，今年3月他針對台灣面對的國安及統戰威脅，提出17項因應策略，與此同時，官兵警覺的提升也是關鍵，希望各位將軍在各單位、部隊，都能以人為本，落實「保衛國防安全」的核心價值，加強保防安全工作，共同為國家安全築起堅實的防線，努力提升自我防衛能力。

賴清德說，政府將持續進行國防改革、添購新式武器及裝備，期待將官們拋棄慣性思維，以更靈活、創新、務實的理念，發揮現代化軍隊的效能，增強整體國防實力，一起捍衛國家安全，守護民主、和平與繁榮。

陸軍司令部少將陳俊源晉任中將，今接受賴總統授階。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法