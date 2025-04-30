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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

胡塞武裝持續猖狂 傳美防長屬意海軍將領出任中央司令

2025/04/30 15:29

美國海軍中將庫柏（Brad Cooper）可望晉任美軍中央司令部上將司令。（美聯社檔案照）美國海軍中將庫柏（Brad Cooper）可望晉任美軍中央司令部上將司令。（美聯社檔案照）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國持續在紅海地區與胡塞武裝對抗，《華盛頓郵報》30日報導，由於美軍中央司令部司令、陸軍上將庫里拉（Michael Erik Kurilla）將於今年夏天退伍，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）屬意由海軍將領庫柏（Brad Cooper）接任，成為美軍史上第二位海軍出身的中央司令。外界分析，除了政治考量，也寄望庫柏能持續這個區域的海上作戰能力。

美軍中央司令部（USCENTCOM）自1981年成立，主要負責中東、中亞地區的防務與軍事行動，曾參與沙漠風暴行動、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭等重大任務。檢視這個司令部歷任司令，多由陸軍或者陸戰隊上將出任此職，只有2007年至2008年間，由海軍上將法倫（William Fallon）擔任。

美國陸軍副參謀長明格斯上將（James Mingus，本圖中），接任美軍中央司令部司令的機會較渺茫。（歐新社檔案照）美國陸軍副參謀長明格斯上將（James Mingus，本圖中），接任美軍中央司令部司令的機會較渺茫。（歐新社檔案照）不過，考量當前胡塞武裝（Houthis，又譯為青年運動）頻繁襲擊紅海地區船隻，還有以色列與哈瑪斯的加薩戰爭、伊朗軍事威脅持續等狀況，《華盛頓郵報》30日報導，赫格塞斯似乎傾向提拔美國海軍中將庫柏晉任此職，而非屬意陸軍上將明格斯（James Mingus）接任。庫柏現為美國中央司令部副司令，為水面艦出身的將官，明格斯則為美國陸軍副參謀長。

除了任務需求，這個人事任命可能也具有政治意涵。這篇報導引述數個匿名消息分析，明格斯為前美國總統拜登時期提拔的將領，與被川普政府視為對手的前參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）共事過。另外，明格斯在聯參會任職期間，正逢美軍2021年8月自阿富汗的混亂撤離，而這也是川普政府多次抨擊民主黨對手的議題。

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