海軍「四海一家」拚業績 邀請高雄知名主廚幫忙精進菜色

海軍司令部曾於四海一家舉辦聯合婚禮。（取自海軍司令部臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍司令部位於高雄左營的「四海一家」提供住宿與餐飲，但營收尚待加強。海軍近期送交立法院的書面報告陳述，海軍計畫以江浙菜、眷村菜為菜色基底，加入新鮮元素並賦予菜色故事性、飲食儀式感，也聘請高雄地區某知名餐廳主廚率領廚師陣容，大幅提升餐飲研發與烹飪技巧。

四海一家由國軍生產及服務作業基金營運，但立法院質疑餐廳營收有待加強，且住房率連續多年低於五成，建議積極推廣餐廳特色並改善行銷，要求國防部就此案提出書面報告，詳述營銷改進方向。

海軍四海一家提供住宿與餐飲，但尚有改善營運策略的空間。（取自四海一家臉書）對此，海軍近期向立法院提交報告指，海軍聘請高雄地區某知名餐廳主廚率領廚師陣容，並以江浙菜、眷村菜為菜色基底，研發具備四海一家特色的主廚菜單，並以大高雄地區打響品牌形象。同時，四海一家也將強化社群媒體行銷，出席美食展與異業活動合作等擴大營收。

另外，四海一家也提供住宿服務，卻因新冠肺炎疫情等因素，致使住房率多年低於五成，這份報告陳述，其致力於房間內部整修、設立海軍軍艦風格主題套房、結合四海一家眷村特色餐飲、舉辦各種活動與促銷方案等工作，住房率已逐漸提升。

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