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國軍「興安專案」進度逾8成 剩餘20案2029年前完工

2025/04/30 17:23

圖為2022年新建落成的陸軍43砲指部考潭營區大樓。（本報資料照，記者李惠洲攝）圖為2022年新建落成的陸軍43砲指部考潭營區大樓。（本報資料照，記者李惠洲攝）

〔記者陳治程／台北報導〕為提升國軍官兵駐地生活品質，國防部自2017年啟動「興安專案」，投資打造現代化生活營舍，全案斥資新台幣1145億餘元，執行103處老舊兵舍重建作業；根據軍方送交立法院的最新預算解凍報告，該案去（2024）年底已完工83案、佔比逾8成，今（2025）年起將依期程執行剩餘20案，預計2029年前全數改建完畢

國防部最新預算解凍報告陳述，2017年展開的興安專案，優先為國軍主戰部隊、高山偏遠地區、外離島老舊營舍和新興兵力建造新式營舍，截至去年底，全數103案中已執行83案改建，剩餘20案將管制於今年至2029年間準時完工。

另據國防部統計興安專案近5年執行率，除了2020年受到COVID-19疫情影響外，2021至2024年共4年間，預算執行率均超過9成以上，後續案件執行將由工程主辦機關每周、各軍種每月進度管制會議，以及國防部常務次長每月召開的工程檢討會議等管道，確保各案工程依照節點如期、如質完工。

圖為前總統蔡英文去（2024）年出席憲兵新建堅實營區落成典禮，並參觀內部改建成果情形。（國防部發言人官方Facebook）圖為前總統蔡英文去（2024）年出席憲兵新建堅實營區落成典禮，並參觀內部改建成果情形。（國防部發言人官方Facebook）

上述所指高山偏遠、外離島部隊的營區類型，國防部軍備局曾在今年2月例行記者會中詳述，包含陸軍旅、連級，金、馬、澎和成功嶺新訓中心；海軍方面則有艦隊部、左支部、水下作業大隊、登陸艇大隊、東引陸戰隊、戰車營、海軍官校及龍泉南北營區新訓中心新建工程。

至於空軍部分，則有松山機場聯隊部、清泉崗作戰隊、基地指揮部及岡山第三後勤指揮部，另有屏東佳冬及樂山陣地等，以及外、離島東沙營區、鵝鑾鼻戰管雷達，外加台北憲兵隊、屏東憲兵隊、憲兵特勤隊及電展室等單位兵舍。

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