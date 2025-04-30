北韓驅逐艦「崔賢號」試射飛彈！ 火力細節全曝光

北韓公布驅逐艦「崔賢號」試射飛彈畫面。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓近日高調公開其海軍「首艘」新型驅逐艦，並由領導人金正恩親自視察武器試射。美聯社引述專家分析，這艘被稱為「崔賢號」（Choe Hyon） 的5000噸級戰艦，其亮相不僅象徵平壤海軍現代化的「突破」，更因其設計與武器系統疑有俄羅斯技術支援，引發區域國家對其戰力與意圖的高度關注。

北韓官媒朝中社報導，該艦於上週在西部南浦港舉行下水儀式，金正恩稱其搭載了為海軍艦艇建造的「最強大武器系統」，預計明年初投入部署。美聯社指出，外界專家普遍將其視為北韓第一艘真正的驅逐艦。

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關於該艦的技術來源，《美聯社》引述南韓智庫「韓國防衛網」專家李一宇的分析，從北韓公布的照片判斷，艦上的防空雷達系統很可能來自俄羅斯，其引擎系統和部分防空武器系統推測亦然。專家甚至認為，整艘驅逐艦的建造，可能都得到了莫斯科的協助。近年俄朝軍事合作急遽升溫，外界普遍猜測平壤可能以提供俄烏戰爭所需軍備（如彈藥、甚至部隊），換取俄方關鍵軍事技術。

在武器配置方面，朝中社宣稱本週測試了艦上的超音速巡弋飛彈、戰略巡弋飛彈、防空飛彈、艦對艦戰術導引武器、多種口徑自動砲（包括127公厘艦砲）及電子干擾槍等。《法新社》提及，專家基於其噸位推測，該艦能搭載艦對地與艦對空飛彈，更有分析師猜測，它可能配備短程戰術核飛彈，以呼應金正恩加速海軍核武化的命令。

從戰力評估來看，李一宇向《美聯社》表示，儘管南韓海軍在驅逐艦數量（12艘）上仍具絕對優勢，但「崔賢號」估計可攜帶約80枚各類飛彈，對缺乏應對此類敵艦經驗的南韓海軍，仍構成重大潛在威脅。此外，若部署於北韓西海岸，其先進的俄製雷達系統，將顯著提升首都平壤周邊的防空預警與攔截能力。

首爾北韓大學校長梁茂進則告訴《法新社》，這次高調的武器測試，似乎意在強調「崔賢號」具備執行遠離本土海岸的「藍水作戰」（blue-water operations）能力，顯示北韓有意將海軍力量投射至更遠的海域。

總體而言，「崔賢號」的出現被視為北韓海軍發展的重要一步，儘管其整體戰力與建造細節仍有待觀察，但其潛在的俄羅斯技術背景、可能搭載的先進武器（甚至戰術核武），以及金正恩明確的海軍核武化意圖，都使其成為東北亞安全格局中一個不容忽視的新變數。南韓軍方已表示，正與美國密切監控北韓軍艦的發展動態。

北韓「崔賢號」驅逐艦試射畫面曝光。（法新社）

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