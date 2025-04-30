AUKUS造艦高成本和川普變數引質疑 澳洲2大黨罕見共識不能廢

2023年時任美國總統拜登、英國首相蘇納克，以及澳洲總理艾班尼斯，在加州峰會後宣佈AUKUS潛艦合作計畫。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲將於5月3日舉行國會選舉之際，澳洲、美國及英國2021年簽署的「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）」協議，將協助澳洲重塑其海軍實力，因其高昂成本和對美國總統川普的不信任感加深，這項協議在澳洲正愈加受到質疑。不過，澳洲兩大黨對此議題罕見有共識，即這份協議必須繼續存在。

《法新社》30日報導，該協議重點為，讓澳洲從美國取得先進核動力潛艦，最終在美方協助下，自行造艦。澳洲政府規劃未來10到15年間，向美國採購至少3艘「維吉尼亞級」核動力潛艦，預估光是潛艦計劃，就可能在未來30年內花費高達2350億美元（約7.5兆台幣），將是澳洲有史以來，最大的國防投資之一。這些潛艦將在印度—太平洋地區巡弋，嚇阻中國在台海等熱點地區的可能行動上三思。

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這項計畫的高昂成本，以及川普重回白宮主政後，他的「美國優先」外交政策，都使得批評者質疑這項協議。澳洲前保守派總理滕博爾（Malcolm Turnbull）今年稍早曾直指，「AUKUS是一份糟糕的協議，對澳洲如此不公平」，「（川普）會想：這些同意這份協議的笨蛋是誰？」

美國海軍現役24艘可攜帶巡弋飛彈的維吉尼亞級潛艦，不過，美國造船廠正在苦於達成每年2艘新艦的生產目標。批評者質疑，目前美國自己的潛艦產能已經吃緊，為何不先充實自己的艦隊需求，反而出售潛艦給澳洲。

不過，在即將來臨的大選中，立場左傾的執政黨工黨總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和挑戰者、保守派自由黨黨魁達頓（Peter Dutton），對此議題卻罕見有共識，堅定認為，無論誰勝選，AUKUS將繼續存在。艾班尼斯4月在競選期間曾強調，「我們需要的是確定性，我們需要兩黨在國防政策上有共識」。

澳洲「美國研究中心」執行長葛林（Michael Green）指出，在缺乏「可靠第二選擇」的情況下，AUKUS仍然是最佳路線。這名前白宮國安會亞洲資深主任向《法新社》說，「可以理解，澳洲對AUKUS在川普任內的存續感到焦慮，但是，沒有跡象顯示，川普政府會改弦易轍」。

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