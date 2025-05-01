銜接第三代陸區系統換裝空白期 國防部延長現有系統維保至2026年

圖為陸軍「野戰資訊通信系統」配置的S-788掩體（車上箱狀體），其中所安裝的就是通資節點，並可以車載形式實施機動部署。（美國RAMIM工程公司官網）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化軍種指揮通聯效能，國防部5年前向美採購新一代陸軍戰術區域通信系統，原定今（2025）年升級完畢，期間卻遭遇疫情延宕專案進度，但現有系統面臨消失性商源風險，遂決定延長執行既有後續維持案；今（1）日政府決標公告即指出，該案經二度修正後現已拍板定案，確定將延長兩年維保服務，銜接資通電軍後年換裝新一代系統的節點。

根據政府電子採購網最新公告，國防部委由我國駐美軍事代表團執行的「戰術區域通信系統後續維持」案，今日以新台幣14億1086萬9245元正式決標，全案原定從2019年10月底執行至2022年底，但期程經過二度更正，最終拍板延長至明（2026）年底；決標金額也從起初的新台幣6億1663萬7689元，上修至新台幣14億1086萬9245元，整體經費增加逾兩倍。

請繼續往下閱讀...

國軍現有陸區系統面臨消失性商源問題，為銜接資通電軍2027年換裝新一代野戰資訊通信系統，國防部今日公告延長陸區系統後續維持案兩年，為該案第二度延長，經費也增加兩倍餘。（擷自政府電子採購網）

我國陸軍現有的「戰術區域通信系統」（IMSE）最早於1996、2000年陸續籌獲，並於2006年構置完成，截至目前已使用19年，該系統主要在提供戰術指揮中心和野戰部隊間的保密語音和數據通信；不過，現役系統近年面臨消失性商源問題，因此，軍方也已啟動「野戰資訊通信系統」（Field Information Communication System, FICS）的籌購作業，並在2020年獲美出售，2022年正式簽約採購。

國防部今年公開預算揭露，被稱作第三代陸區系統的「野戰資訊通信系統」，全案共編列新台幣78億1787萬元預算，將籌獲8套網管中心、154套通資節點、24套中繼系統和初次備份料件；原定今年執行完畢，期間卻遭遇疫情、俄烏戰爭等外部因素，導致全案進度落後並延長執行至2027年。為確保現有系統妥善，美方過去一年已先後簽署系統維持勞務、採購案，銜接資通電軍換裝的「空白期」。

圖為前總統蔡英文2016年視察國軍衡山指揮所。（本報資料照；軍聞社）

軍事專家梅復興先前曾指出，FICS為國軍現役陸區系統升級版，整合了無線傳輸、分封化語音與數據網路等技術並加以精進，使系統更緊緻，也降低人員、後勤等其他需求；國防院學者舒孝煌則認為，該系統的核心在於154套通資節點，該單元將提升軍方情資傳遞成功機率，減少地形、地貌、建物攔阻訊號的情形，並可在承平時期支援重大災害事件的現場通聯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法