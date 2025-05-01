機動性大考驗...「反空機降」竟出動M110重砲 21砲指部模擬壓制敵軍

陸軍21砲指部於昨（30）日出動203公厘口徑的M110重砲進行反空機降，遂行以大火力為前線部隊提供壓制。圖為M110自走砲重砲射擊。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕「反空機降」是國軍常見的反敵直升機或傘兵空降演練，一般以防空及地面機動部隊快速阻絕為主，但陸軍21砲指部於昨（30）日出動203公厘口徑的M110重砲進行反空機降，確實相當顛覆認知；儘管重砲在反降演練中，可擔任對地面空降部隊的遠程火力壓制、阻絕集結，但其火砲射速、機動性在此類科目中，仍是一種考驗。

陸軍砲兵第21指揮部砲3營昨日結合戰備任務訓練實施「反空機降作戰」演練，於桃園地區模擬接獲射擊任務後，遂行前線部隊火力支援，並由戰砲排官兵駕駛M110A2自走砲車迅速機動至戰術位置，展開接戰程序，並依據各地形要點與重要路口進行火力配置，確保射界清晰、彈道無遮蔽，發揚火力支援效能。

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陸軍21砲戰砲排官兵駕駛M110A2自走砲車迅速機動至戰術位置，準備執行「反空機降」演練。（青年日報提供）

過程中，官兵迅速完成陣地佔領，並運用M110車身尾部駐鋤挖掘後座坑，加固砲車穩定性，接續由發令官運用M2方向盤瞄準自走砲車上之週視鏡，使火砲得以平行指向目標區，確保火力精準定位。當射擊指揮所接獲前進觀測所的射擊要求後，會快速換算方位與射角，同步將所獲資訊傳遞予發令官及砲長，以利主、副瞄準手操作週視鏡與射角儀，完成射擊諸元裝定。

儘管M110A2的203公厘榴彈爆炸威力大，可造成重大傷害與壓迫感，能干擾降落、殺傷初降部隊，但該砲仍仰賴手動裝填近百斤砲彈及瞄準，射速每分鐘最高僅1-2發，考驗機降射擊機動性。（青年日報提供）

陸軍21砲指部將重砲投入「反空機降」也不是第一次，今年初，他們才使用M109A2自走砲進行反機降的機動打擊演練，特別針對敵可能的空降點及附近重要交通路口，進行曲射火力打擊，模擬壓制落地傘兵，不過M109的砲塔轉動能力與射擊速率，相較M110都來的更具機動性能。

儘管M110A2的203公厘榴彈爆炸威力大，可造成重大傷害與壓迫感，能干擾降落、殺傷初降部隊，最大射擊距離亦可達21公里，但不具砲塔又安裝駐鋤的設計，大舉變換射擊的機動性受限，同時該砲仍仰賴手動裝填近百斤砲彈及瞄準，射速每分鐘最高僅1-2發，較適合在已知機降點時率先部署或搭配其他輕快火力。

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