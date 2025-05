成為阿帕契攻擊直升機飛官不容易 IHADSS系統夜間獨眼飛行是挑戰！

阿帕契作為全球通用的最強攻擊直升機,其與武器系統整合的「IHADSS頭盔瞄準系統」(如圖右眼)是核心優勢關鍵,而要操作這麼一款直升機需要執行超一年的3階段訓練。(青年日報提供)

羅添斌/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕阿帕契作為全球通用的最強攻擊直升機,其與武器系統整合的「IHADSS頭盔瞄準系統」是核心優勢關鍵,然而,要操作這麼一款直升機需要執行超一年的3階段訓練,方能成為「阿帕契」掌舵手,其中夜間「蓋罩訓練」(BAG)僅能夠透過右眼的顯示器,執行飛行與攻擊操作,對飛行員的適應能是一大挑戰。

以國軍來說,阿帕契直升機飛行員的養成過程嚴格且系統化,需歷經約1年以上訓練,過程大致分為學科、模擬機訓練與實體機操作3大階段。在模擬機階段初期,飛行官要先完成單機操控訓練,包括起降、儀器導航飛行與緊急應變處理;接著,學員將進入雙機、3機、甚至多機編隊飛行及戰術訓練,學習協同作戰。最後進入戰術訓練,阿帕契核心戰術在於低空突襲與夜間作戰,因此「戰術飛行」與「夜航訓練」是飛行官最需克服的挑戰。

請繼續往下閱讀...

阿帕契的核心戰術在於低空突襲與夜間作戰,因此「戰術飛行」與「夜航訓練」是飛行官最需克服的挑戰,事前也須經模擬機反覆訓練。(青年日報提供)

其中,俗稱IHADSS的「整合式頭盔顯示與瞄準系統」(Integrated Helmet and Display Sighting System),是操作這架攻擊直升機的關鍵之一,其透過右眼前方的小型顯示器,不僅投映飛行參數,亦可觀察武器狀態,並搭配看到哪打到哪的即時追瞄功能,飛行員能快速駕馭機載30公厘機砲,同時為飛彈提供目標瞄準資訊。

Gun runs in Helicopter Gunship DEX are so satisfying. Especially with Track IR and IHADSS mode.



If you long for the easily approachable flight sims from the 90s you should give it a whirl.https://t.co/AYmD2IXKlp pic.twitter.com/zM9lvHLTfW