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成為阿帕契攻擊直升機飛官不容易 IHADSS系統夜間獨眼飛行是挑戰！
阿帕契作為全球通用的最強攻擊直升機，其與武器系統整合的「IHADSS頭盔瞄準系統」（如圖右眼）是核心優勢關鍵，而要操作這麼一款直升機需要執行超一年的3階段訓練。（青年日報提供）
羅添斌／核稿編輯
〔記者劉宇捷／綜合報導〕阿帕契作為全球通用的最強攻擊直升機，其與武器系統整合的「IHADSS頭盔瞄準系統」是核心優勢關鍵，然而，要操作這麼一款直升機需要執行超一年的3階段訓練，方能成為「阿帕契」掌舵手，其中夜間「蓋罩訓練」（BAG）僅能夠透過右眼的顯示器，執行飛行與攻擊操作，對飛行員的適應能是一大挑戰。
以國軍來說，阿帕契直升機飛行員的養成過程嚴格且系統化，需歷經約1年以上訓練，過程大致分為學科、模擬機訓練與實體機操作3大階段。在模擬機階段初期，飛行官要先完成單機操控訓練，包括起降、儀器導航飛行與緊急應變處理；接著，學員將進入雙機、3機、甚至多機編隊飛行及戰術訓練，學習協同作戰。最後進入戰術訓練，阿帕契核心戰術在於低空突襲與夜間作戰，因此「戰術飛行」與「夜航訓練」是飛行官最需克服的挑戰。
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阿帕契的核心戰術在於低空突襲與夜間作戰，因此「戰術飛行」與「夜航訓練」是飛行官最需克服的挑戰，事前也須經模擬機反覆訓練。（青年日報提供）
其中，俗稱IHADSS的「整合式頭盔顯示與瞄準系統」（Integrated Helmet and Display Sighting System），是操作這架攻擊直升機的關鍵之一，其透過右眼前方的小型顯示器，不僅投映飛行參數，亦可觀察武器狀態，並搭配看到哪打到哪的即時追瞄功能，飛行員能快速駕馭機載30公厘機砲，同時為飛彈提供目標瞄準資訊。
Gun runs in Helicopter Gunship DEX are so satisfying. Especially with Track IR and IHADSS mode.— damsonn （@damsonwastaken） February 17, 2023
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軍媒訪談攻擊第2作戰隊分隊長劉中校表示，夜航訓練是阿帕契飛行官養成的重要環節，飛行官必須透過夜視系統（NVS）、目標識別與戰場環境適應訓練，確保在低能見度環境下精準執行攻擊任務。與白天飛行不同，飛行官於夜航操作時，僅憑右眼的IHADSS瞄準系統內所顯示的熱顯像操控飛機，這種視覺切換，是一大挑戰。
阿帕契飛行員要練就僅憑右眼的IHADSS顯示，進行飛行與攻擊操作的技能，訓練初期可能導致身體錯覺、頭暈或操作姿態過大，部分飛行員亦會有視覺疲勞或暈眩問題。（青年日報提供）
其中，「蓋罩訓練」是實體機執行飛行訓練中最具挑戰性的課目，飛行官需在座艙完全遮蔽狀態下，僅憑右眼的IHADSS顯示，進行飛行與攻擊操作。初期訓練可能導致身體錯覺、頭暈或操作姿態過大，部分飛行員亦會有視覺疲勞或暈眩問題，需透過反覆訓練克服適應，方可使飛行官盡速提升夜間飛行能力。
而在射擊訓練中，飛行員須強化目標獲得能力，在有限時間內迅速判斷敵我、避免誤擊，並依不同飛行姿態選擇適當的攻擊方式，精準打擊目標。另外，外在環境也是對飛行員的一大考驗，飛官須克服能見度變化、雲幕高低等環境影響，適應亂流、塵土與霧霾等惡劣條件，才能確保阿帕契全天候作戰能力。
在射擊訓練中，飛行員須強化目標獲得能力，在有限時間內迅速判斷敵我、避免誤擊，並依不同飛行姿態選擇適當的攻擊方式，精準打擊目標。圖為阿帕契射擊火箭。（青年日報提供）