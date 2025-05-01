舷號794海虎潛艦16日起執行性能提升 793海龍號缺改5月底完成

舷號794丶海虎潛艦性能提升案，根據國防部報告指出，計畫期程為今年5月16日至115年12月31日配合大修修期執行。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕金額達到74億1254萬元的海軍「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，首艘潛艦丶舷號793海龍潛艦的戰鬥系統提升工程已於113年7月15日完成海上測試，大多數項目均已通過驗收，僅餘小部分項目還在收尾，原本預估去年10月底即可順利結案，但根據國防部最新送到立法院的報告指出，因部分裝備刻由中科院執行缺失改進中，預於今年5月底前完成缺改，現不影響該艦任務執行。

至於舷號794丶海虎潛艦性能提升，國防部報告指出，計畫期程為今年5月16日至115年12月31日配合大修修期執行，中科院刻正執行相關料件及裝備籌補作業。

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我國劍龍級潛艦是海軍潛艦作戰的主力，現有「海龍」及「海虎」兩艘「劍龍級」潛艦，自1987年自荷蘭接艦返國成軍，至今已達38年，由於已逾現代化潛艦出廠的全壽期，加上部分作戰系統裝備零附件已面臨消失性商源等問題，海軍因此規劃「電戰系統提升案」、「長程潛射重型魚雷案」、「系統整合技術協助案」及「戰鬥系統提升案」，讓劍龍級潛艦達全壽期前，完成各項系統的性能提升。

依據軍方規劃，由中科院與國外廠商合作，執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，總經費為74億1254萬元，全案預計完成3套系統提升案（1套為預留系統）以及建置岸置測試站，期程為107年度開始，至116年度完成。

朝野立委關切「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」執行進度，並將114年度相關預算3億6千萬元，凍結了5千萬元，並要求國防部提出報告並獲得委員會同意後始得動支。

舷號793海龍潛艦的戰鬥系統提升工程已於113年7月15日完成海上測試，大多數項目均已通過驗收，僅餘小部分項目還在收尾，原本預估去年10月底即可順利結案，但根據國防部最新送到立法院的報告指出，因部分裝備刻由中科院執行缺失改進中，預於114年5月底前完成缺改，現不影響該艦任務執行。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

根據國防部最新送交立院的報告指出，「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，全案計畫執行劍龍級潛艦戰鬥系統性能提升（2套）及建置岸置測試站（1套），區分三階段執行。

一、第一階段岸置測試站：已於112年7月31日完成建置，提供第二、三階段戰鬥系統性能提升相關裝備檢測及人員維保訓練使用，使用迄今狀況均正常。

二、第二階段海龍軍艦戰鬥系統系能提升，已於113年7月15日完成海上測試，戰鬥系統性能符合作戰需求，可執行各項戰備任務；惟部分裝備刻由中科院執行缺失改進中，預於114年5月底前完成缺改，現不影響該艦任務執行。

三、第三階段海虎軍艦戰鬥系統系能提升，計畫期程為114年5月16日至115年12月31日配合大修修期執行，中科院刻正執行相關料件及裝備籌補作業。

針對精進作為部分，海軍指出，持續管制中科院於114年5月底前完成首艦（海龍軍艦）缺改，以利次艦（海虎軍艦）如期進廠執行戰鬥系統性能提升。另每雙周召開管制會議，以管制中科院缺改進度，並參與中科院與外研討電話會議，全程掌握各執行現況，並以專案管理方式詳實掌握工程進度與施工品質，俾依時完成各項作業。

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