諾格IVEWS電戰系統通過美空軍戰測 是否為我F-16V戰機新裝備待定奪

去年8月在美國佛州展開IVEWS電戰系統測試的F-16C Block 50戰機，隸屬美國空軍第53聯隊第85測評中隊。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕美國國防大廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman，下稱諾格）去（2024）年底聯手美國空軍實機測試旗下「蝮蛇」整合電戰系統（IVEWS），歷經逾半年測試，該系統近日已通過美空軍作戰測評，離量產僅一步之遙。知情人士指出，該系統和其他同型裝備現由我國空軍持續評估中，最終方案仍待定奪。

諾格昨（30）日表示，去年第三季起由執行的「蝮蛇」整合電戰系統實機測試，經過為期7個月、超過70架次以上的全系統性能驗證，現已通過作戰測評，等待美國空軍下達量產決心；IVEWS系統過去七個月間，在兩架F-16C Block 50型機上先後測試空對空、空對地和混合威脅接戰情境的電戰防禦能力，以及與AN/APG-83雷達連動的作業互通性，有效提升飛行員生命安全和態勢感知。

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諾格的AN/ALQ-131外掛式電戰莢艙。該公司現以IVEWS專案，同步推動數位板AN/ALQ-131C系統，有望成為我國空軍F-16V Block 20戰機的新一代電戰裝備。（諾斯洛普．格魯曼官網）

知情人士說，諾格IVEWS專案核心雖為AN/ALQ-257內嵌式電戰系統，適用機體更大的F-16C/D型機；但也包含AN/ALQ-131C外掛版電戰莢艙，作為F-16舊批次機型的升級方案，而後者即是空軍先前計畫為F-16V Block 20戰機採購的新裝備。儘管全案當年「卡關」，但在美空軍2022年將其選為F-16電戰升級方案後，也牽動我軍新電戰莢艙案的發展。

不過，空軍去年也曾邀請諾格等多家國防廠商，針對空軍採購新外掛電戰莢艙進行專案簡報。因此，前述各方案現仍由軍種審核中，並做出最終抉擇，力求排入明（2026）年度國防預算。

知情人士進一步透露，日本航空自衛隊也在關注ALQ-131C莢艙的發展進度，不排除買來安裝至現役F-15J戰機作為升級，若此案成真，對我國採購同系統成本和戰術效益可望形成利多。

日本航空自衛隊的F-15J戰機。（駐日美軍沖繩嘉手納基地官方Facebook）

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