新戰機配舊武器？ 美陸戰隊急尋F-35火力升級方案

美國陸戰隊正加速汰換舊機種，全面換裝F-35B「閃電II」（圖）等第五代戰機，但其武器系統的現代化卻面臨挑戰。（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊（USMC）正逐步換裝先進的第五代F-35戰機，然而這些新銳戰機卻仍掛載著1980年代的舊式武器。軍方高層已意識到此問題，正積極尋求產業界協助，為新戰機尋求迫切的火力升級方案。

《美國國防新聞週刊》（Defense News） 報導，陸戰隊航空副司令布萊德福·格林中將（Lt. Gen. Bradford Gering）與坎寧安小組（Cunningham Group）主任布蘭儂上校（Col. Derek Brannon）等領導者，在近期的「現代陸戰隊」（Modern Day Marine）軍事博覽會上便點出此問題。布蘭儂上校向與會者強調：「我們是陸戰隊員，骨子裡是殺手。」點出武器升級的必要性。除了為F-35B與F-35C機隊尋求火力升級方案，陸戰隊高層也提到從近期演訓中學習到的分散式空中作戰經驗。

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一場在美國西岸進行的演習，整合了陸戰隊各單位，模擬驗證戰區內分散式空中作戰的執行方式；下一場相關兵推預計將在歐洲舉行。演訓顯示，未來作戰需更佳的虛擬與實戰訓練、運用大型語言模型（LLM）等數據分析工具輔助決策、完善的通訊與發電規劃，以及精準掌握偽裝、掩蔽、隱蔽的時機與節奏。

格林中將指出，人工智慧（AI）與機器學習（ML）將扮演關鍵角色，「我們正全力發展這些技術，因為一切都與數據有關。」他舉例，運用AI預測零件故障，能更精準調配補給，讓單位攜帶更少裝備，達成更小的後勤足跡。

在機隊更新方面，陸戰隊預計未來五年內完成採購總計95架的KC-130J運輸機。目前已有11個中隊（包含兩個訓練中隊）換裝F-35「閃電II」（Lightning II）戰機。未來五年將再組建7個現役F-35中隊，並輔以2個陸戰隊預備役中隊。屆時將有18個現役F-35中隊（12個B型、6個C型）及2個預備役C型中隊。F-35B具備垂直起降能力，C型則為航艦起降設計。

隨著F-35逐步到位，舊款戰機將陸續淘汰。AV-8「海獵鷹」（Harrier）戰機預計今年除役，F/A-18「大黃蜂」（Hornet）戰機則將在未來五年內全面退役。

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