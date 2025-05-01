實戰驗證！烏克蘭 Delta 戰情系統獲北約國家洽購

烏克蘭軍方指揮部運用Delta系統監控戰場態勢。（圖：烏克蘭國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部數位發展部門官員切爾諾霍倫科（Kateryna Chernohorenko）透露，已有一個北約（NATO）夥伴國家正式提出請求，希望引進烏克蘭研發的「Delta」數位戰場情資系統。此系統在俄烏戰爭中扮演關鍵角色，烏克蘭正積極研擬出口模式。

據烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，Delta系統是烏克蘭在戰火中開發的數位化態勢感知平台，前線部隊用它來通訊、通報友軍與高層指揮部，並協同作戰。切爾諾霍倫科在陸軍電視台（Army TV）表示，烏克蘭正評估出口模式，可能涉及授權協議，顯示該北約國家有意將此系統整合進自身軍隊。

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她補充說，這將會是一項政府間的協議，且Delta系統先前已在北約的 CWIX 演習中，完成與北約系統的相容性測試。

Delta系統是一套綜合性平台，其核心模組包括安全的即時通訊，以及能即時顯示敵我部隊位置的數位地圖「Deltamonitor」。士兵可於個人電腦或平板上操作。此外，系統還整合了用於直播無人機畫面的戰場影像分析平台「Vezha」，以及用於規劃和管理火力的「目標中心」（Target Hub）模組，允許使用者在地圖上建立、分派及共享目標。

近期，Delta更加入了「任務控制」（Mission Control）模組，有效串聯無人機操作員與上級指揮部，可分配責任區域、規劃機組航線，並協調無人機（UAV）任務與電子作戰、防空單位的行動。

烏克蘭國防部創新與國防科技發展中心負責Delt 系統開發的中校，同時也是開發部門主管之一的博伊科（Yelyzaveta Boyko）指出，許多Delt 的模組是北約前所未見的，因為「沒有人打過如此高科技的戰爭，特別是涉及大量無人機的規劃與部署。」

博伊科解釋，Delta 因採用新技術並在戰爭中開發，成為便捷有效的現代戰爭工具。她補充，這與夥伴國家需耗費大量資源維護其1990年代舊系統、且無意願斥巨資開發新品的情況，形成對比。

據報導，烏克蘭國防部創新與國防科技發展中心開發了此系統，並於2024年8月開始供烏克蘭所有安全與國防單位使用。

烏克蘭軍方使用的Delta戰情系統操作介面。（圖：烏克蘭國防部）

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