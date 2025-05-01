空中狙擊手！烏克蘭「科技塔拉斯」無人機專殺俄軍偵察機

造價僅約1600美元的「科技塔拉斯」攔截無人機，已成為烏克蘭高效費比的空中防禦利器。（圖取自 Serhiy Prytula Charity Foundation專頁）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方正運用一款名為「科技塔拉斯」（Techno Taras）的低成本攔截無人機，有效擊落俄羅斯的偵察無人機。其名稱中的「塔拉斯」取自烏克蘭民族詩人謝甫琴科（Taras Shevchenko）之名，在當地文化中象徵著民族精神與反抗意志。這款無人機旨在最大限度削弱敵方的偵察能力，其計畫獲得了普里特拉慈善基金會（Serhiy Prytula Charity Foundation）的協助開發與資金支持。

普里特拉慈善基金會向烏克蘭媒體《Militarnyi》透露，他們為製造商提供了前線電子戰環境下的有效繫線建議，並協助尋找零件優化方案及進行實地測試。基金會軍事部門負責人博赫丹·達尼利夫（Bohdan Danyliv）表示，這類無人機已成為取代昂貴防空飛彈的有效手段。

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「科技塔拉斯」的驚人效益在於其極低的成本。單架造價僅約1600美元（約新台幣5萬2千元），卻能有效擊落造價可能超過30萬美元（約新台幣983萬元）的俄軍「梅林」（Merlin）等級偵察無人機。基金會估算，投入約800萬至1000萬烏克蘭幣荷林夫納（UAH）的此型無人機，已摧毀價值超過5億UAH的俄軍偵察設備，展現了極高的投資回報率。

技術規格方面，「科技塔拉斯」配備安全的日間數位影像鏈路，夜間則使用類比熱成像攝影機搭配安全數位傳輸。機鼻裝載600克彈頭。其滯空時間超過一小時，最高時速可達160公里，足以追擊俄軍無人機。作戰範圍達35公里，升限為6000公尺。機體、引信板與彈頭均為烏克蘭製造。

一套完整的「科技塔拉斯」系統包含20架無人機（15架日間型、5架夜間型）、一座地面控制站和一具彈射器。操作人員需在專門學校接受訓練。截至目前，已交付274架給不同單位，其中投入作戰的160架已成功擊落133架俄軍無人機，成功率高達83%。該基金會指出，這已顯著減少烏軍陣地及前線城市上空的俄軍偵察活動，成功攔截的機種包括「梅林」、「海鷹」（Orlan）、「札拉」（Zala）及SuperCam等。

面對此新興威脅，俄羅斯正尋求反制之道，例如在其偵察無人機上加裝額外攝影機以偵測來襲的攔截者。烏克蘭方面則認為，若能擴大部署規模並配合足夠的訓練人員與偵測設施，此類無人機有潛力在前線乃至大城市上空有效阻絕俄軍的空中偵察。

命名蘊含民族精神的烏克蘭「科技塔拉斯」攔截無人機，展現以現代科技結合傳統意志的反抗力量。（圖取自 Serhiy Prytula Charity Foundation專頁）

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