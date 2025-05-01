中科院「勁蜂」攻擊型無人機通過海軍測評 將列入115年度預算採購

原稱「巡飛彈一型」丶現已更名為「勁蜂」攻擊型無人機，已在上月中旬通過海軍的作戰測評，並同意下單採購，將會列入115年度預算項目之內。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院研製攻擊型無人機再傳捷報！據指出，原稱「巡飛彈一型」丶現已更名為「勁蜂」攻擊型無人機，已在上月中旬通過海軍的作戰測評，並同意下單採購，將會列入115年度預算項目之內，至於採購數量及交貨期程，會在115年度國防部預算送入立院時才會確定。

消息人士指出，海軍陸戰隊現正進行部隊定位丶組織結構及任務的重大調整，陸戰隊第66旅率先進行調整驗證，其中，陸戰隊的戰車營將改為「無人機營」丶砲兵營則是轉為「火力營」，包括防空連在內的旅本部各個直屬連，也將因應新式裝備的陸續加入，進行優化調整。

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他表示，中科院研製的「勁蜂」攻擊型無人機，已在四月中旬通過海軍作戰測評，海軍陸戰隊也已同意採購，預計將以二至三年的採購交貨期程來執行換裝，至於要採購多少數量？總金額是多少規模？他則不予置評。

中科院在今年3月19日與台大、雲科及虎尾科大三校宣布結盟並簽訂合作備忘錄（MoU），為下階段的國造無人機發展奠基，現場就展出中科院多項科研成果，包括「勁蜂」攻擊型無人機丶「紅雀三型」無人機等多型國造攻擊丶偵察型無人機。

根據現場展示資訊和人員說明，「勁蜂」無人機採用「一機、一發射筒」設計，單機預載光學／紅外線（EO/IR）感測模組，具備導控距離8公里、發射後滯空15分鐘性能，此外，單兵可同時背攜2具「勁蜂」無人機，以達到快速部署、打擊的效能。

海軍陸戰隊的戰車營，將調整為無人機營。圖為陸戰66旅的戰車部隊。（圖：取自中華民國海軍陸戰隊臉書專頁）

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