與海馬斯打對臺 法國即將推出Foudre火箭系統有望擺脫美國束縛

法國即將推出全新高自製率的「閃電」多管火箭（Foudre MLRS）系統，其性能定位與「海馬斯」相當，法國軍方相當有興趣以此取代老舊的LRU。（圖片擷取自@benabarr的Ｘ帳號）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕歐洲各國面對美國是否能長期依賴感到擔憂，因此國防自主將是的歐洲的共同趨勢。外媒報導，法國即將推出全新高自製率的「閃電」多管火箭（Foudre MLRS）系統，這款由法國民間廠商Turgis & Gaillard出資開發的新載具，整合國內多個生產據點共同完成，其性能定位與「海馬斯」相當，未來將進一步開發遠程彈體，有望超越海馬斯；而法國國防部也已經對「閃電」表達了明確的興趣。

根據軍聞網站《Army Recognition》昨（30）日引述《Challenges》雜誌報導，法國近日揭露了一項新型多管火箭系統的存在，這項名為「閃電」（Foudre）的發射載台由Turgis & Gaillard公司研發，過去屬於機密項目，如今首度對外公開。「雷霆」的定位與美國海馬斯系統相當，但由於進口方案恐危及戰略自主性，「閃電」被認為是一套高性能、完全自主的解決方案。

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值得一提的是，這項計畫在完全不依賴任何大型國防集團下完成，Turgis & Gaillard公司負責投資開發，零部件由涵蓋多個本土據點生產，例如底盤由集團旗下設於夏朗德省（Charente）的Graffeuille工廠負責製造，最終整合則在洛澤爾省（Lozère）的Sefiam工廠進行，這種本土化生產模式讓法國能完全掌握後勤與技術配置。

值得一提的是，這項計畫在完全不依賴任何大型國防集團下完成，零部件獲得由多個本土據點生產，可說近乎100%國產。（圖片擷取自@Anderso85605815的Ｘ帳號）

「閃電」安裝在雷諾卡車Kerax 6x6底盤上，具有優異的戰術機動性，且不須架設穩定腳架；車體本身以模組化和空運目標而設計，全車可透過C-130飛機進行空運。在彈藥方面，「閃電」除了可發射美規海馬斯的M31火箭彈6枚、ATACMS戰術飛彈1枚，或PrSM精確打擊飛彈2枚，經過小幅改裝後，預計還能部署歐洲MBDA的陸上巡航飛彈（LCM），使其打擊範圍超出目前海馬斯的能力，惟陸上巡航飛彈部分仍在開發中。

「閃電」的問世，正好趕上法國陸軍急需更換老舊的LRU（Lance-Roquettes Unitaire）之際，這些老系統預計將在2027年出現嚴重的能力差距，而「閃電」正是符合法軍短時間又全自主的最佳解決方案。報導指出，法國國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）已明確表達高度興趣，若6月的綜合無人機測試通過，法軍最快在今年9月可作出採購「閃電」的決議。

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