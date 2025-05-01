軍武新知》量產KF-21還不夠 南韓國防大廠六代戰機概念設計曝光

南韓近年在自製戰機上取得重大成果，現正進行首批KF-21戰機的量產工作，而該國韓華航太近日在官方發布的形象影片中，低調揭露了其六代戰機的整體設計概念，並揭示數項未來會採用的重點科技。（擷自韓華航太官方Youtube影片）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕作為國際軍火市場新寵兒，南韓多家國防集團近年在軍備研發、出口表現亮眼，像是K2主戰車、K9自走砲，驅逐艦，及南韓航太工業（KAI）的KF-21戰機；其中，與KAI合作密切的韓華航太（Hanhwa Aerospace）近期發布企業形象影片，除展示多項軍工合作成果，也揭示多項未來研發計畫，全新的六代機設計概念也在當中首度曝光。

韓華航太上月28日發布的企業形象影片中，一一呈現陸、海、空等多元領域軍備成果，除既有的主戰車、自走砲，水面巡防艦和驅逐艦外，空中儎台也展示多項民、軍航主力儎台的最新技術；而在KF-21戰機之後，該影片先指出基於該機第三批次構型（KF-21 Block 3）研發的渦扇發動機，接著運用動畫轉場，首度揭露其自製六代機的整體構型與動力組成。

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長年生產軍用發動機的南韓軍工大廠韓華航太，去（2024）年7月英國法恩堡國際航空展期間首度展出自製渦扇發動機原型，目標未來十年內取代F414，成為KF-21戰機新「心臟」，並為六代機研發鋪路。（韓華航太官網）韓華航太形象影片中揭露的KF-21自製先進渦扇發動機。南韓計畫透過該機型持續精進、發展關鍵技術，穩健積累開發第六代戰機的本錢。（擷自韓華航太官方Youtube影片）

該公司去（2024）年曾在英國法恩堡（Farnborough）國際航空展期間，擺出首顆自製渦扇發動機原型，該計畫看齊首批KF-21戰機搭載的美國奇異F414發動機，但採6級壓縮段，目標具備1萬5千磅以上軍規推力，2萬4千磅後燃最大推力性能，並在十年內裝進該戰機提升「全自製」比例。而南韓航太工業上（4）月也與其和斗山能源結盟，啟動自製發動機先期研究。

軍聞媒體「Army Recognition」報導針對影像分析，南韓第六代戰機採用具向量噴嘴的雙發動機和大三角翼，延續KF-21戰機的雙斜置尾翼的同時，也導入翼身融合概念；武裝方面則不見明顯的外部硬掛點，不排除搭載內置彈艙，且在機身前端保留有人駕駛艙，順應「有－無人協同作戰」（MUM-T）的性能指標。整體而言，全機匿蹤程度高，符合六代機主流設計。

美國空軍今（2025）年三月下旬公布的第六代戰機F-47，由波音公司正式得標。（美國空軍官網）

截至目前為止，全球範圍內投入第六代戰機研發的國家，除已公布空軍F-47、尚待揭曉F/A-XX戰機得主的美國外；另有聯合開發「未來空戰系統」 （FCAS）的法國、德國和西班牙，以及「全球空戰計畫」（GCAP）的英、義、日三國等。此次韓華航太揭露六代機設計構想，不指凸顯其國防自主的長遠願景，更凸顯南韓嘗試進軍先進戰機研發領域的強大野心。

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