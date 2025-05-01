國軍福利處拚轉型「搶救營站」 電商、汰除、空間美化15管齊下

面對多處福利站連年虧損，福利處未來將以「開源、節流、強本」為衷旨，新增電商平台、汰除不佳商品、電子支付，以及美化商場空間等，15大項著手改革。圖為福利處近年推出的行動福利站車。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕隨著時代轉變，民眾對生活日用品的消費選擇更多元，傳統主打對軍人、軍眷與榮民服務的「福利站」也面臨經營難題，立法院日前點出全台13處營站已連年收支短絀、要求改善；對此，國防部福利處回應，未來將以「開源、節流、強本」為衷旨，新增電商平台、汰除不佳商品、建立數位會員、電子支付、異業合作，以及美化商場空間等，15大項著手改革。

根據立法院近日最新公告的預算報告顯示，立法院日前審議國防預算時點出，有關國軍生產及服務作業基金部分，自109年至111年間，營運不佳、連年收支短絀的福利站仍有13處，宜檢討經營策略並加強改善，並要求限期1個月內向委員會除出書面報告。

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對此，福利處回應，由於虧損站點鄰近的眷村搬遷致原客群流失，加上服務客群較為限定，多數零售商又以價格戰及廣告之行銷手法擴展能見度，以及官兵的消費習慣改變等因素，肇生收支失衡的窘況。為改善目前經營困境，福利處秉持「開源、節流、強本」的方向，積極多元化經營、異業結盟、土地活化等，並列出多項未來改革方針。

福利處說明，「開源」部分計列出9大項作為，包括提高商品毛利、落實銷售不佳品汰除、引進電子支付功能、成立自有品牌優惠消費者、異業結盟創造雙贏、強化據配送服務、建立會員群組科技行銷、美化賣場並增加土地招商營收，以及建立電商網路平台。「節流」部分，重新調整人事成本，簡化議價作業，及營運不佳站點檢討；「強本」部分亦列出3項作為，加強人才培育、加強商品檢驗，以及強化業績數據分析；3大部分共計15向改革方針。

此外，福利處也補充說明，國軍福利站設立宗旨，除了服務軍榮眷及偏遠據點外，同時承擔各作戰區演訓、救災慰問與物資調撥任務，非僅以單一站點營運成效及像坊間零售通路以「利益」為考量。

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