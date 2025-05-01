烏軍火弊案震驚前線！ 12萬發瑕疵迫砲彈流入戰場 四官商遭逮

彈藥短缺雪上加霜， 烏克蘭爆發12萬發瑕疵迫砲彈醜聞。（路透資照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國家安全局（SBU）近日破獲一起重大軍火供應弊案，逮捕了四名官員與廠商負責人，他們涉嫌將高達12萬發有嚴重瑕疵的迫擊砲彈運往前線。調查指出，烏克蘭國內一家國防工廠為了降低生產成本、牟取暴利，蓄意使用劣質材料並偷工減料，導致彈藥無法正常使用。

美國媒體《商業內幕》（Business Insider），SBU在其官方Telegram頻道上宣布，被捕的四人包括一名軍方官員、一名負責品管的官員，以及該國防製造企業的兩名高層主管。這起事件的曝光，源於約半年前烏克蘭媒體開始報導部分前線部隊的抱怨，部隊收到的120公厘迫擊砲彈出現無法發射或未能引爆的問題。去年十一月，一段士兵抱怨僅約十分之一砲彈能成功發射並引爆的影片更在網路上瘋傳，當時媒體便已披露可能有多達十萬發砲彈需召回。

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SBU的調查鎖定位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的一家國防工廠。調查報告指控這四名嫌犯共謀，「為大規模生產，嫌疑人使用不合標準的材料並採取有瑕疵的工藝，導致砲彈主裝藥的底火失效，並造成整個推進藥包性能不穩定」。安全局雖未公布嫌犯姓名，但明確指出他們共謀「降低生產成本以增加利潤」。

更嚴重的是，涉案的軍方及品管官員被指控「刻意忽視」這批瑕疵彈藥，並偽造相關紀錄以掩蓋犯行。安全局沉痛表示：「結果導致12萬發無法使用的砲彈運抵前線。」若罪名成立，這四人最高將面臨15年有期徒刑

在俄烏戰爭已演變為長期消耗戰的背景下，砲彈等彈藥對烏克蘭的防禦至關重要。基輔當局目前正竭力維持前線兵力與彈藥供應，不僅面臨是否降低徵兵年齡的兩難，同時也極度依賴歐美盟友的軍援。在加緊補充彈藥庫存的同時，烏克蘭也致力提升本土國防產能，例如已大量生產第一人稱視角（FPV）無人機。此次爆發的劣質彈藥弊案，無疑對亟需彈藥的前線士氣與後勤補給造成打擊

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