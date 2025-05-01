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孫立方升任國防部政務辦公室主任 柏鴻輝：打造優質專業國防團隊
國防部軍事發言人孫立方（右）晉任為陸軍中將，並接任國防部政務辦公室主任，原任主任陳道輝中將（左）調任為海軍教準部指揮官。（軍聞社提供）
〔記者羅添斌／台北報導〕國防部軍事發言人孫立方晉任為陸軍中將，並接任國防部政務辦公室主任，國防部副部長柏鴻輝今天在主持新職布達典禮時，勉勵政務辦公室同仁在新任主任孫立方中將的領導下，秉持以往奠定的根基，打造優質專業的國防團隊。
任職布達典禮今於博愛營區舉行，柏鴻輝副部長首先宣讀布達命令，新任官孫立方中將與原任官陳道輝中將進行交接印信，完成宣誓後，正式履任新職；隨後，柏鴻輝代表顧立雄部長頒授陳中將「陸海空軍甲種二等獎章」，表彰其任職期間的傑出貢獻，同時，也嘉勉政辦室全體同仁的工作表現。
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海軍出身的陳道輝在五月一日回軍，調任為海軍教準部指揮官，原任指揮官許金騰中將則調任為國防部參事。
柏鴻輝在典禮上表示，新任主任孫立方中將曾先後完成政戰學院碩士班、美公共事務軍官班等教育，且曾於美國國防資訊學校接受國際公共事務的訓練；歷任青年日報社社長 、陸軍司令部公共事務組組長等重要職務，此次由政戰局新聞處處長調任現職，榮膺新職，借重其豐富的職務歷練及專業素養，持續推動國防事務革新。
他指出，政辦室為推動國防政策聯繫及整合的樞紐；期許政辦室全體同仁在孫主任的領導下，繼續秉持專業、熱忱、敬業的服務宗旨，創造優異工作績效，使國防政務能夠順遂推展。
國防部副部長柏鴻輝（中）今天在主持政務辦公室主任新職布達典禮時，勉勵同仁在新任主任孫立方中將的領導下，秉持以往奠定的根基，打造優質專業的國防團隊。（軍聞社提供）