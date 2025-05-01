殺敵賺積分！烏軍仿電玩推「無人機獎勵」換裝備

烏克蘭軍方正轉向採用類似電玩的獎勵機制，激勵士兵擊殺俄軍、摧毀裝備。圖為一名烏克蘭士兵站在被摧毀的俄軍自走砲前。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方借鑒電子遊戲獎勵機制，推出「無人機軍團獎勵」（Army of Drones bonus）計畫，激勵士兵擊殺俄軍並摧毀其裝備。士兵只需上傳無人機拍攝的成功打擊影片，即可獲得積分。

《Politico》報導，此計畫將與新線上平台「Brave 1市場」（Brave 1 Market）整合。烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在基輔軍事科技會議上表示，部隊未來能將積分兌換所需裝備。他形容，該平台如同「軍用版亞馬遜」，讓前線部隊直接採購所需技術。

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該計畫為不同戰果設定明確積分：損壞戰車得20分，摧毀得40分；摧毀移動火箭系統最高可得50分（依口徑而定）；擊殺敵軍士兵得6分。士兵需將戰果影片上傳至軍方Delta通訊系統進行認證。

自去年累積的積分很快可兌換新武器。例如，一架能攜帶15公斤彈頭、綽號「芭芭雅嘎」（Baba Yaga，女巫）的「吸血鬼」多旋翼無人機（Vampire drone）需要43分。烏政府將支付費用並於一週內將裝備送達前線。費多羅夫簡述：「摧毀目標，獲得積分，用積分購買無人機。」

烏克蘭精銳無人機部隊「馬扎爾之鳥」（Magyar's Birds）已累積超過16,298分，足以換取數百架日夜間作戰用第一人稱視角（FPV）無人機、百餘架吸血鬼無人機及數十架偵察無人機。此計畫旨在將裝備優先分配給最高效的作戰單位。

這一機制有效繞過繁瑣採購程序，直接向製造商購買武器。目前Brave 1市場已有逾千項商品，包括無人機、機器人系統、電子作戰系統、零件及AI系統等。士兵還能留下評論指導未來採購。

積分獎勵也激發單位間競爭，約九成無人機部隊已參與計畫。單位戰果豐碩，甚至迫使政府調整無人機後勤運送，以滿足高積分單位需求。費多羅夫坦言：「他們殺敵速度太快，導致我們來不及運送新無人機。」

此系統還提升了軍方即時驗證俄軍目標摧毀數據的能力，增強戰場感知。烏政府持續優化系統效能，費多羅夫舉例：「將擊殺步兵積分從2分提高至6分後，一個月內殲滅敵軍數量增加一倍。」他強調：「這不僅是激勵系統，更是改變戰爭規則的機制。」

烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫說明，新的「Brave 1 市場」將如同軍用版亞馬遜，讓前線部隊直接採購所需技術。（法新社資料照）

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